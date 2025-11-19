Εκτός δράσης για δύο εβδομάδες θα μείνει ο Έντερ Μιλιτάο, ο οποίος θα χάσει την αναμέτρηση της Ρεάλ με τον Ολυμπιακό για το Champions League.

Η διακοπή των πρωταθλημάτων για τις υποχρεώσεις των Εθνικών ομάδων ολοκληρώθηκε, ωστόσο σε αρκετές περιπτώσεις αυτό δεν έγινε «αναίμακτα» σε επίπεδο συλλόγων λόγω ανεπιθύμητων τραυματισμών.

Όπως συνέβη στην περίπτωση του Έντερ Μιλιτάο της Ρεάλ Μαδρίτης. Ο 27χρονος αμυντικός της Βασίλισσας τραυματίστηκε στην φιλική αναμέτρηση της Βραζιλίας με την Τυνησία (18/11) βγαίνοντας εκτός αγώνα στο 60ό λεπτό.

Η Ρεάλ Μαδρίτης, μέσω επίσημης ανακοίνωσης που εξέδωσε, γνωστοποίησε ότι ο Μιλιτάο διαγνώστηκε με μυϊκό τραυματισμό στον προσαγωγό του δεξιού του ποδιού. Σύμφωνα με την «Marca», ο Βραζιλιάνος θα μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για δύο εβδομάδες, κάτι που σημαίνει ότι θα απουσιάσει από το προσεχές ματς της Ρεάλ με τον Ολυμπιακό για το Champions League (26/11, 22:00).

Militão medical report. November 19, 2025

Αμφίβολοι είναι ακόμη οι Αντόνιο Ρούντιγκερ και Ορελιέν Τσουαμενί, ενώ ο τελευταίος πήρε μέρος στην σημερινή (19/11) προπόνηση της Ρεάλ. Ο Μιλιτάο έχει αγωνιστεί σε 13 ματς τη φετινή σεζόν, έχοντας καταγράψει ένα γκολ και μία ασίστ.