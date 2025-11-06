Νέο ξέσπασμα Μουρίνιο: «Ξέρω ότι δεν με συμπαθεί ο διαιτητής, ούτε εγώ είναι η αλήθεια!»
Στον... πάτο της League Phase του Champions League βρίσκεται η Μπενφίκα, καθώς ο πορτογαλικός σύλλογος μετά την εντός έδρας ήττα με 0-1 από την Μπάγερ Λεβερκούζεν (5/11), μετράει 4 ήττες σε ισάριθμα ματς.
Η ομάδα του Ζοσέ Μουρίνιο πλέον έχει σοβαρό πρόβλημα όσον αφορά τη συνέχεια στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση, και ο Πορτογάλος αποφάσισε να... μεταφέρει την ένταση μακριά από την ομάδα του.
Ο Special One σε δηλώσεις του μετά το παιχνίδι αναφέρθηκε στον διαιτητή της συνάντησης, Σιμόνε Σότσα, λέγοντας χαρακτηριστικά πως γνωρίζει ότι δεν τον συμπαθεί (σσ ο Σότσα), όμως και ο ίδιος τρέφει...παρόμοια συναισθήματα. Έπειτα, ανέφερε πως ναι μεν οι παίκτες του δεν είχαν καλή εμφάνιση, ωστόσο και ο Ιταλός ρέφερι «χάλασε» το ματς, επιτρέποντας «σκληρό» παιχνίδι από τους Γερμανούς.
«Όταν μια ομάδα εμπλέκεται σε πολλή αντιαθλητική συμπεριφορά, υπάρχει μόνο ένα άτομο που φταίει: ο διαιτητής. Είναι δύσκολο να δεις έναν διαιτητή να δίνει κίτρινη κάρτα στον τερματοφύλακα στο πρώτο ημίχρονο. Αυτή είναι η απογοήτευσή μου.
Όλοι έχουμε ευθύνες στο παιχνίδι και στην ποιότητα του παιχνιδιού, και σήμερα, το άσχημο κομμάτι, η ευθύνη βαρύνει όποιον το επέτρεψε, ο οποίος είναι ένας διαιτητής που δυστυχώς γνωρίζω πολύ καλά. Ξέρω ότι δεν τρέφει πολλή αγάπη για μένα, και ούτε εγώ τρέφω πολλή για αυτόν. Αλλά χάσαμε επειδή δεν σκοράραμε».
❗️ #Mourinho si lamenta della gestione da parte dell'arbitro italiano, Daniele Sozza, dopo la sconfitta del suo #Benfica in Champions League contro il Bayer Leverkusen— calciomercato.it (@calciomercatoit) November 6, 2025
🗣"È un arbitro che purtroppo conosco bene; so che non nutre molto affetto per me, e nemmeno io ne ho per lui,… pic.twitter.com/aYKag2wl0r
