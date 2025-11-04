Η συμβολική κίνηση του Μουρίνιο προς τους πιτσιρικάδες της Μπενφίκα (vid)

Ο προπονητής του Βαγγέλη Παυλίδη στη Μπενφίκα, Ζοζέ Μουρίνιο, αποδεικνύει για ακόμη μία φορά με τη συμπεριφορά του γιατί παραμένει ο «special one».

Η επιστροφή του Ζοζέ Μουρίνιο στη Μπενφίκα έπειτα από σχεδόν 25 χρόνια απουσίας φαίνεται ότι μέχρι στιγμής λειτουργεί ιδανικά και για τις δύο πλευρές. Οι «αετοί» έχουν βρει τα πατήματα και τη φόρμα τους μετά από τη περίοδο αστάθειας, όταν βρισκόταν ο Μπρούνο Λάζε στο πάγκο, αλλά και ο ίδιος ο Μουρίνιο δείχνει να απολαμβάνει την επιστροφή στις ρίζες του.

Αυτό φαίνεται και από τη συμπεριφορά του Πορτογάλου τεχνικού όχι μέσα στον αγωνιστικό χώρο, αλλά κυρίως έξω από αυτόν, στις προπονήσεις, τα ομαδικά γεύματα, τις συναντήσεις με το τεχνικό του επιτελείο και τα συναφή.

Όπως αναφέρουν μάλιστα πήγες μέσα στο σύλλογο ο Μουρίνιο «βρίσκεται από την ανατολή μέχρι τη δύση του ηλίου στο προπονητικό κέντρο της Μπενφίκα», ενώ συμπληρώνουν ότι «Οι καθυστερημένες ώρες εργασίας έχουν οδηγήσει τον προπονητή στο δωμάτιό του στο προπονητικό της Μπενφίκα, όπου έχει κοιμηθεί αρκετές νύχτες πριν από την έναρξη μιας νέας ημέρας αφιερωμένης εξ ολοκλήρου σε όλη την ποδοσφαιρική δομή της Μπενφίκα».

Ακόμη δεν είναι λίγοι εκείνοι που σημειώνουν ότι ο «special one» περνάει αρκετό χρόνο και με τα τμήματα υποδομής της ομάδας αφού ουκ ολίγες φορές έχει εμφανιστεί να γευματίζει με τους νεαρούς αθλητές από τις ακαδημίες του συλλόγου, με τους προπονητές, τους γυμναστές και «με όσους εκείνους κάνουν την Μπενφίκα την κατοικία τους».

Άλλωστε οι νέες εικόνες που δημοσίευσαν οι «αετοί» στον επίσημο λογαριασμό της ομάδας στο Instagram επιβεβαιών τις παραπάνω αναφορές, καθώς δείχνουν τον 62χρόνο προπονητή να επισκέπτεται το τμήμα της ομάδας νέων στο προπονητικό τους κέντρο, να περνάει χρόνο μαζί τους και να συνομιλεί με μερικούς νέους αθλητές που είναι σαφώς ενθουσιασμένοι με την άφιξη του.