Ένταση ανάμεσα σε Γιούριτς και Λούκμαν στον πάγκο της Αταλάντα (vid)
Η Αταλάντα επικράτησε της Μαρσέιγ με 0-1 στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League και πήρε μία σπουδαία νίκη, φτάνοντας τους 7 βαθμούς στη διοργάνωση.
Ωστόσο, πέρα από την αναμέτρηση, αυτό που προκάλεσε αίσθηση ήταν το έντονο επεισόδιο ανάμεσα στον Αντεμόλα Λούκμαν και τον προπονητή του, Ίβαν Γιούριτς.
Συγκεκριμένα, ο 50χρονος Κροάτης τεχνικός αποφάσισε να αντικαταστήσει τον Νιγηριανό επιθετικό στο 75ο λεπτό, περνώντας στη θέση του τον Αμερικανό, Μούσα. Ο 28χρονος όμως δεν έκρυψε τη δυσαρέσκειά του για την απόφαση, αγνοώντας τον προπονητή του τη στιγμή της αλλαγής.
Τότε, ο Γιούριτς φάνηκε να τον πιάνει από το χέρι και να τον τραβάει. Αυτή η κίνηση ενόχλησε ακόμη περισσότερο τον Λούκμαν, που θεώρησε τη χειρονομία προσβλητική και προσπάθησε να του ζητήσει τα ρέστα... Για να ηρεμήσουν τα πνεύματα, χρειάστηκε η παρέμβαση των υπολοίπων από τον πάγκο των Μπεργκαμάσκι, που συγκράτησαν τον ποδοσφαιριστή.
Δείτε το βίντεο
Ivan Juric'ten Ademola Lookman’a saldırdı!— Güçlü Anadolu Gazetesi (@Gucluanadolugzt) November 6, 2025
https://t.co/uzrSl9PO0f #IvanJuric #AdemolaLookman #Atalanta pic.twitter.com/SiijgEDG8v
