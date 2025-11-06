Ένταση ανάμεσα σε Γιούριτς και Λούκμαν στον πάγκο της Αταλάντα (vid)

Ένα έντονο επεισόδιο σημειώθηκε ανάμεσα στον Αντεμόλα Λούκμαν και τον Ίβαν Γιούριτς, κατά τη διάρκεια της αλλαγής του Νιγηριανού επιθετικού στον αγώνα με τη Μαρσέιγ.

Η Αταλάντα επικράτησε της Μαρσέιγ με 0-1 στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League και πήρε μία σπουδαία νίκη, φτάνοντας τους 7 βαθμούς στη διοργάνωση.

Ωστόσο, πέρα από την αναμέτρηση, αυτό που προκάλεσε αίσθηση ήταν το έντονο επεισόδιο ανάμεσα στον Αντεμόλα Λούκμαν και τον προπονητή του, Ίβαν Γιούριτς.

Συγκεκριμένα, ο 50χρονος Κροάτης τεχνικός αποφάσισε να αντικαταστήσει τον Νιγηριανό επιθετικό στο 75ο λεπτό, περνώντας στη θέση του τον Αμερικανό, Μούσα. Ο 28χρονος όμως δεν έκρυψε τη δυσαρέσκειά του για την απόφαση, αγνοώντας τον προπονητή του τη στιγμή της αλλαγής.

Τότε, ο Γιούριτς φάνηκε να τον πιάνει από το χέρι και να τον τραβάει. Αυτή η κίνηση ενόχλησε ακόμη περισσότερο τον Λούκμαν, που θεώρησε τη χειρονομία προσβλητική και προσπάθησε να του ζητήσει τα ρέστα... Για να ηρεμήσουν τα πνεύματα, χρειάστηκε η παρέμβαση των υπολοίπων από τον πάγκο των Μπεργκαμάσκι, που συγκράτησαν τον ποδοσφαιριστή.