Λαμπερή βραδιά στο Champions League, με την ιστορική νίκη της Πάφου και τη ματσάρα ανάμεσα σε Μπριζ και Μπαρτσελόνα να ξεχωρίζει με τον Τζόλη σε ρόλο πρωταγωνιστή!

Μπορεί να μην ήταν η πιο παραγωγική βραδιά, αλλά τα γκολ δεν έλειψαν ούτε την Τετάρτη (5/11) από το Champions League. Το μενού μάλιστα άνοιξε... ιδανικά με την ιστορική νίκη της Πάφου με 1-0 απέναντι στη Βιγιαρεάλ, όπως και με τη χορταστική ισοπαλία (2-2) της Τσέλσι απέναντι στην Καραμπάγκ.

Από τα ματς που ακολούθησαν ξεχώρισε η επιβλητική νίκη της Μάντσεστερ Σίτι επί της Ντόρτμουντ με 4-1, όμως την παράσταση έκλεψε η ισόπαλη ματσάρα της Μπριζ απέναντι στη Μπαρτσελόνα με 3-3. Εκεί όπου ο Χρήστος Τζόλης με ασίστ, αλλά και με αυτογκόλ στο φινάλε έπαιξε καταλυτικό ρόλο στο τελικό αποτέλεσμα που βρήκε τις δυο ομάδες να μένουν με τον βαθμό της ισοπαλίας.