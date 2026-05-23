Σάρι: Κοντά στην Αταλάντα ο Ιταλός κόουτς
Ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο στέλνει τον Μαουρίτσιο Σάρι στο Μπέργκαμο! Ο 67χρονος τεχνικός δε θα συνεχίσει στον πάγκο της Λάτσιο και παρόλο που το όνομά του συνδέθηκε με τη Νάπολι, πιθανότερος προορισμός του φαντάζει να είναι η Αταλάντα.
Η Λάτσιο ολοκληρώνει απόψε (23/05, 21:45) μια απογοητευτική σεζόν, καθώς δεν πήρε κάποιο ευρωπαϊκό εισιτήριο για την ερχόμενη χρονιά. Συν τοις άλλοις ηττήθηκε και στον τελικό Κυπέλλου Ιταλίας από την Ίντερ με 2-0 κλείνοντας τη σεζόν με άκρως αρνητικό πρόσημο.
Ο Μαουρίτσιο Σάρι θα πληρώσει το... μάρμαρο της αποτυχίας και δε θα συνεχίσει στη Ρώμη. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Ιταλού δημοσιογράφου, ο πολύπειρος τεχνικός θα συνεχίσει την καριέρα του στην Αταλάντα, η οποία δεν είναι ευχαριστημένη από τον Ραφαέλε Παλαντίνο. Οι Μπεργκαμάσκι τερμάτισαν στην έβδομη θέση και πήραν το ευρωπαϊκό εισιτήριο, όμως η διοίκηση του συλλόγου δε θα αφήσει στο... τιμόνι τον 42χρονο προπονητή.
Μάλιστα, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες οι συνομιλίες βρίσκονται στο τελικό στάδιο αλλά δεν υπάρχει ακόμα κάτι επίσημο.
🚨⚫️🔵 Atalanta are close to appointing Maurizio Sarri as their new head coach. 🇮🇹— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 23, 2026
Palladino will leave the club soon and talks with Sarri are moving to the final stages.
Final details to fix in order to get it done, Atalanta are on it.
