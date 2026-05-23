Ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο στέλνει τον Μαουρίτσιο Σάρι στο Μπέργκαμο! Ο 67χρονος τεχνικός δε θα συνεχίσει στον πάγκο της Λάτσιο και παρόλο που το όνομά του συνδέθηκε με τη Νάπολι, πιθανότερος προορισμός του φαντάζει να είναι η Αταλάντα.

Η Λάτσιο ολοκληρώνει απόψε (23/05, 21:45) μια απογοητευτική σεζόν, καθώς δεν πήρε κάποιο ευρωπαϊκό εισιτήριο για την ερχόμενη χρονιά. Συν τοις άλλοις ηττήθηκε και στον τελικό Κυπέλλου Ιταλίας από την Ίντερ με 2-0 κλείνοντας τη σεζόν με άκρως αρνητικό πρόσημο.

Ο Μαουρίτσιο Σάρι θα πληρώσει το... μάρμαρο της αποτυχίας και δε θα συνεχίσει στη Ρώμη. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Ιταλού δημοσιογράφου, ο πολύπειρος τεχνικός θα συνεχίσει την καριέρα του στην Αταλάντα, η οποία δεν είναι ευχαριστημένη από τον Ραφαέλε Παλαντίνο. Οι Μπεργκαμάσκι τερμάτισαν στην έβδομη θέση και πήραν το ευρωπαϊκό εισιτήριο, όμως η διοίκηση του συλλόγου δε θα αφήσει στο... τιμόνι τον 42χρονο προπονητή.

Μάλιστα, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες οι συνομιλίες βρίσκονται στο τελικό στάδιο αλλά δεν υπάρχει ακόμα κάτι επίσημο.