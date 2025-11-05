Ο Κωνσταντίνος Τζολάκης ήταν βαθιά στεναχωρημένος για το γκολ που δέχτηκε στις καθυστερήσεις με το οποίο ο Ολυμπιακός ήρθε ισόπαλος με την Αϊντχόφεν.

Ο Πέπι στις καθυστερήσεις είδε τη μπάλα, στο σουτ του, να φεύγει από τα χέρια του Τζολάκη και να καταλήγει στα αντίπαλα δίχτυα. Ετσι η PSV έφτασε στους 5 βαθμούς, ενώ ο Ολυμπιακός είναι στους 2.

Ο κίπερ των νταμπλούχων Ελλάδας, όπως είναι λογικό, δεν ήταν σε καλή κατάσταση μετά το τελευταίο σφύριγμα του Τουρπέν, αφού όπως θα δούμε και στο παρακάτω βίντεο ήταν πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο μη μπορώντας να χωνέψει το πώς χάθηκε η νίκη.

Το video του Νίκου Ράπτη για το Gazzetta: