Ολυμπιακός - Αϊντχόφεν: Οριζόντιο δοκάρι από το δυνατό σουτ του Ζέλσον Μαρτίνς
Στο 61' ο Ολυμπιακός πάλι με τον Ζέλσον Μαρτίνς άγγιξε το δεύτερο γκολ απέναντι στην Αϊντχόφεν στο Φάληρο.
Ο Ζέλσον Μαρτίνς ήταν εκείνος που με «κεραυνό» στο πρώτο μέρος είχε ανοίξει το σκορ για τον Ολυμπιακό απέναντι στην PSV Αϊντχόφεν.
Ο ίδιος παίκτης στο 61' λίγο έλειψε να σκοράρει ξανά με δυνατό σουτ, αλλά η μπάλα βρήκε το οριζόντιο δοκάρι και έφυγε άουτ.
@Photo credits: INTIME
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.