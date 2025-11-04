Στο 61' ο Ολυμπιακός πάλι με τον Ζέλσον Μαρτίνς άγγιξε το δεύτερο γκολ απέναντι στην Αϊντχόφεν στο Φάληρο.

Ο Ζέλσον Μαρτίνς ήταν εκείνος που με «κεραυνό» στο πρώτο μέρος είχε ανοίξει το σκορ για τον Ολυμπιακό απέναντι στην PSV Αϊντχόφεν.

Ο ίδιος παίκτης στο 61' λίγο έλειψε να σκοράρει ξανά με δυνατό σουτ, αλλά η μπάλα βρήκε το οριζόντιο δοκάρι και έφυγε άουτ.