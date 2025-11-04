Ο Ολυμπιακός άνοιξε το σκορ στο 17ο λεπτό του αγώνα με την Αϊντχόφεν στο Φάληρο, με φανταστικό γκολ του Ζέλσον Μαρτίνς.

Ο Ζέλσον Μαρτίνς έβαλε... φωτιά στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης»! Ο Πορτογάλος εξτρέμ άνοιξε το σκορ για τον Ολυμπιακό στο 17ο λεπτό του αγώνα με την Αϊντχόφεν για την 4η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Έπειτα από βαθιά μπαλιά του Τζολάκη και κεφαλιά παίκτη των Ολλανδών ο Τσικίνιο έσπασε την μπάλα στον Ζέλσον Μαρτίνς, ο οποίος έκανε το κοντρόλ και στη συνέχεια έπιασε σουτ - κεραυνό για το 1-0.