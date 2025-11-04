Τα έσοδα έχει εξασφαλίσει μέχρι στιγμής ο Ολυμπιακός από την παρουσία του στο Champions League.

Ο Ολυμπιακός πήρε το δεύτερο βαθμό του στη League Phase του Champions League. Οι Πειραιώτες ήταν ανώτεροι της Αϊντχόφεν στο Φάληρο αλλά ισοφαρίστηκαν στις καθυστερήσεις σε 1-1 και δεν κατάφεραν να πάρουν τρίποντο

Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ με αυτό αποτέλεσμα προσέθεσε 700.000 στο «λογαριασμό» του κλαμπ και ανέβασε τα συνολικά του έσοδα από την κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση στα 29.465.000 ευρώ.

Οι Ερυθρόλευκοι πήραν 18.620.0000 ευρώ από το μπόνους πρόκρισης στη League Phase του Champions League κι ακόμα 9.170.000 ευρώ από το Value Pillar. Η ισοπαλία της πρεμιέρας με την Πάφο απέφερε 700.000 ευρώ, ενώ στο χειρότερο δυνατό σενάριο που τερματίσει τελευταίος θα λάβει 275.000 ευρώ, ποσό το οποίο θα πολλαπλασιαστεί με βάση τη θέση που θα τερματίσει ο Ολυμπιακός.

