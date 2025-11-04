Τι δείχνει το περσινό Champions League σχετικά με τους βαθμούς που χρειάζεται ο Ολυμπιακός για να περάσει στην επόμενη φάση.

Χαμένη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό. Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ήταν ανώτερη της Αϊντχόφεν στο Φάληρο, όμως ισοφαρίστηκε στις καθυστερήσεις και στου... δρόμου τα μισά έχει συγκεντρώσει δυο βαθμούς.

Μεγάλος στόχος των Πειραιωτών είναι να προκριθούν στα νοκ άουτ και να συνεχίσουν το ευρωπαϊκό τους ταξίδι στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση. Πόσους όμως βαθμούς θα χρειαστεί να συγκεντρώσουν οι Ερυθρόλευκοι στη League Phase με βάση τα δεδομένα της περσινής σεζόν;

Πόσους βαθμούς θέλει ο Ολυμπιακός

Θυμίζουμε πως οι 8 ομάδες πάνε απευθείας στη φάση των «16» του Champions League, ενώ αυτές που θα τερματίσουν στις θέσεις 9 έως και 24 παίζουν μεταξύ τους στα Play Offs.

Την περασμένη σεζόν η 8η Άστον Βίλα συγκέντρωσε 16 βαθμούς, όσους είχε και η 7η Λιλ, στο +1 από πέντε ομάδες. Όσον αφορά την 24η θέση η Μπριζ πήρε την πρόκριση με 11 βαθμούς, όσους είχαν και οι Μάντσεστερ Σίτι, Σπορτινγκ και Ντινάμο Ζάγκρεμπ. Οι Κροάτες ήταν οι μοναδικοί που έμειναν εκτός νοκ άουτ σε αυτήν την τετραπλή ισοβαθμία.

Θυμίζουμε πως οι ομάδες που θα τερματίσουν κάτω από την 24η θέση μένουν εκτός Ευρώπης, καθώς πλέον δεν υπάρχουν «υποβιβασμοί» στις διοργανώσεις της UEFA.