Champions League: Έγραψε ιστορία ο Ντάουμαν της Άρσεναλ ως ο νεότερος παίκτης στην ιστορία της διοργάνωσης!
Έγραψε ιστορία ο Μαξ Ντάουμαν! Το νέο «διαμάντι» της Άρσεναλ έχει... τρελάνει ήδη κόσμο στην Αγγλία, έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη του Μικέλ Αρτέτα, και το βράδυ της Τρίτης (4/11) έκανε αυτό που φαινόταν να έρχεται!
Στην αναμέτρηση της Άρσεναλ με τη Σλάβια Πράγας, ο Ντάουμαν πέρασε στο ματς στο 72ο λεπτό και έγινε ο νεότερος ποδοσφαιριστής στην ιστορία του Champions League! Και μάλιστα σε ηλικία μόλις 15 ετών και 308 ημερών, σπάζοντας το ρεκόρ που κατείχε μέχρι πρότινος ο Γιουσουφά Μουκόκο της Ντόρτμουντ (16 ετών και 18 ημερών) από το 2020! Στη σχετική λίστα, τρίτος είναι ο Λαμίν Γιαμάλ που συμμετείχε για πρώτη φορά στα «αστέρια» σε ηλικία 16 ετών και 68 ημερών.
Max Dowman becomes the youngest player in Champions League history 💫#UCL pic.twitter.com/SJvL06qSMG— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 4, 2025
Ο δημοφιλέστερος έφηβος της Premier League: Ποιος είναι ο 15χρονος Μαξ Ντάουμαν που έγινε viral με την Άρσεναλ
Θυμίζουμε ότι τον περασμένο Αύγουστο, ο Ντάουμαν πραγματοποίησε το ντεμπούτο του στην Premier League και έγινε μόλις ο δεύτερος νεότερος παίκτης με συμμετοχή στην κορυφαία λίγκα του κόσμου.
