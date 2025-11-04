Μια βραδιά που θα θυμάται για πάντα ο Μαξ Ντάουμαν είναι η αποψινή, αφού το 15χρονο wonderkid της Άρσεναλ έγινε ο νεότερος ποδοσφαιριστής στην ιστορία του Champions League.

Έγραψε ιστορία ο Μαξ Ντάουμαν! Το νέο «διαμάντι» της Άρσεναλ έχει... τρελάνει ήδη κόσμο στην Αγγλία, έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη του Μικέλ Αρτέτα, και το βράδυ της Τρίτης (4/11) έκανε αυτό που φαινόταν να έρχεται!

Στην αναμέτρηση της Άρσεναλ με τη Σλάβια Πράγας, ο Ντάουμαν πέρασε στο ματς στο 72ο λεπτό και έγινε ο νεότερος ποδοσφαιριστής στην ιστορία του Champions League! Και μάλιστα σε ηλικία μόλις 15 ετών και 308 ημερών, σπάζοντας το ρεκόρ που κατείχε μέχρι πρότινος ο Γιουσουφά Μουκόκο της Ντόρτμουντ (16 ετών και 18 ημερών) από το 2020! Στη σχετική λίστα, τρίτος είναι ο Λαμίν Γιαμάλ που συμμετείχε για πρώτη φορά στα «αστέρια» σε ηλικία 16 ετών και 68 ημερών.

Max Dowman becomes the youngest player in Champions League history 💫#UCL pic.twitter.com/SJvL06qSMG — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 4, 2025

Θυμίζουμε ότι τον περασμένο Αύγουστο, ο Ντάουμαν πραγματοποίησε το ντεμπούτο του στην Premier League και έγινε μόλις ο δεύτερος νεότερος παίκτης με συμμετοχή στην κορυφαία λίγκα του κόσμου.