Το νέο «διαμάντι» της Άρσεναλ, ο Μαξ Ντάουμαν, είναι έτοιμος να γίνει ο νεότερος ποδοσφαιριστής στην ιστορία του Champions League.

Έχει ήδη αρχίσει να... τρελαίνει κόσμο στην Άρσεναλ και πλέον υπόσχεται να πάρει σπίτι κι ένα τρομερό ρεκόρ. Ο λόγος για τον Μαξ Ντάουμαν. Το νέο wonderkid των Gunners «ξεμύτισε» στην προετοιμασία τους και έκανε και το ντεμπούτο του στην Premier League.

Μάλιστα, ο Μικέλ Αρτέτα τον εμπιστεύεται τόσο που του έδωσε μια θέση στη λίστα της ομάδας για το Champions League, όπου θα αντιμετωπίσει φυσικά και τον Ολυμπιακό. Ο Ντάουμαν είναι 15 ετών και αν προλάβει να παίξει το πρώτο του παιχνίδι στα «αστέρια» μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου, όταν κλείνει τα 16, θα γίνει ο πρώτος 15χρονος που παίζει στο Champions League και φυσικά ο νεότερος παίκτης στην ιστορία της διοργάνωσης! Το σχετικό ρεκόρ αυτή τη στιγμή κρατά ο Γιουσουφά Μουκοκό που το 2020 έπαιξε στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση με την Ντόρτμουντ, όντας 16 ετών και 18 ημερών.

Ο Ντάουμαν πάντως, που έχει αφήσει εξαιρετικές εντυπώσεις με τον τρόπο που κινείται στη μεσαία γραμμή, υπόσχεται να αρπάξει τα σκήπτρα. Αξίζει να σημειωθεί πως αποτελεί ακόμα ένα φανταστικό προϊόν της ακαδημίας της Άρσεναλ μετά από παίκτες όπως ο Σάκα, ο Μάιλς-Σκέλι και ο Νουανέρι.