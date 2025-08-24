Ο δημοφιλέστερος έφηβος της Premier League: Ποιος είναι ο 15χρονος Μαξ Ντάουμαν που έγινε viral με την Άρσεναλ

Ποιος είναι ο 15χρονος Μαξ Ντάουμαν που καταρρίπτει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο στην Άρσεναλ και κάνει συμπαίκτες και φιλάθλους της Premier League να... παραμιλούν;

Ο Μαξ Ντάουμαν είναι ήδη ένα από τα πιο πολυσυζητημένα ονόματα στο αγγλικό ποδόσφαιρο, σε ηλικία 15 ετών και 236 ημερών. Ο νεαρός μεσοεπιθετικός της Άρσεναλ έκανε το ντεμπούτο του στην Premier League, αντικαθιστώντας τον Νόνι Μαντουέκε στο 64ο λεπτό της αναμέτρησης με τη Λιντς κι έγινε ο δεύτερος νεότερος παίκτης που αγωνίστηκε στο πρωτάθλημα, μετά τον Έθαν Ενγουάνερι.

Max Dowman is only 15 years and 235 days old, and he just made his Premier League debut ✨ pic.twitter.com/SNnqYOOhA5 — Premier League (@premierleague) August 23, 2025

Το ξεκίνημά του και τα ρεκόρ στις μικρές ομάδες της Άρσεναλ

Ο Μαξ γεννήθηκε την παραμονή της Πρωτοχρονιάς του 2009 στην Τσέλμσφορντ του Έσσεξ. Τα πρώτα του βήματα στο ποδόσφαιρο έγιναν σε τοπικές ομάδες της περιοχής όπου μεγάλωσε, ενώ η οξυδέρκεια και η φυσική του ικανότητα στο χειρισμό της μπάλας τράβηξαν γρήγορα την προσοχή των σκάουτερ της Άρσεναλ. Σε ηλικία 13 ετών έκανε το ντεμπούτο του για την Κ18 των Κανονιέρηδων, ξεχωρίζοντας από πάρα πολύ νωρίς στις τάξεις του λονδρέζικου συλλόγου.

Τον Σεπτέμβριο του 2024, εμφανίστηκε για πρώτη φορά και στην Κ17 της εθνικής Αγγλίας, σκοράροντας μάλιστα στο 5-0 επί του Μεξικού. Παράλληλα, την ίδια χρονιά, έγινε ο νεότερος παίκτης που σημείωσε γκολ σε αγώνα UEFA Youth League, κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού των Κανονιέρηδων με την Αταλάντα. Λίγους μήνες αργότερα, τον Δεκέμβριο του 2024, έγινε και ο νεότερος παίκτης στην Premier League 2.

Ο πρώην προπονητής της ακαδημίας της Άρσεναλ, Τεμισάν Γουίλιαμς, είπε χαρακτηριστικά τότε για τον Ντάουμαν: «Από την πρώτη στιγμή κατάλαβα ότι ήταν κάτι ιδιαίτερο. Ο τρόπος που κινείται μέσα στο γήπεδο του και η αυτοπεποίθηση του τον κάνουν ξεχωριστό».

Max Dowman is the youngest player to win a penalty in Premier League history.



His Premier League debut by numbers:



27 minutes played

15 touches

5 duels won

5 touches in opp. box

2 shots

2 fouls won

2 tackles

1 penalty won



Going to be some player. 💫 pic.twitter.com/7I9YKnZhkg — Squawka (@Squawka) August 23, 2025

Η εμπιστοσύνη του Αρτέτα και η αποθέωση από τους συμπαίκτες του

Φέτος πήρε ψήφο εμπιστοσύνης από τον Μικέλ Αρτέτα, που τον ενσωμάτωσε στην αποστολή της Άρσεναλ για την προετοιμασία στην Ασία, παίρνοντας μάλιστα λεπτά συμμετοχής απέναντι σε ομάδες όπως η Μίλαν και η Νιούκαστλ. Στα παιχνίδια αυτά, πήρε ιδιαίτερα κολακευτικά σχόλια για την ικανότητα στο ντριμπλάρισμα και για το ποδοσφαιρικό του θράσος, παρά το νεραρό της ηλικίας του. Δε θα μπορούσε, επομένως, να μείνει εκτός της μεγάλης ομάδας εν όψει της νέας σεζόν.

Πολλοί έμπειροι ποδοσφαιριστές και προπονητές που έχουν αφήσει το στίγμα τους στην Premier League έχουν σχολιάσει το ταλέντο, αλλά και τον χαρακτήρα του Ντάουμαν. Ο Ντέκλαν Ράις τόνισε ότι «μπορεί να είναι ο καλύτερος 15χρονος στη χώρα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα είναι ολοκληρωμενος στα 18 του, χρειάζεται σκληρή δουλειά και πειθαρχία».

Τα λόγια αυτά επιβεβαίωσε και ο Αρτέτα, που υπογράμμισε ότι το wonderkid του πρέπει να μείνει προσγειωμένο παρά την αποθέωση που γνωρίζει μέσα κι έξω απο τα αποδυτήρια. Οι φίλαθλοι της Premier League, ωστόσο, κάνουν λόγο για ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα που έχουν δει τα τελευταία χρόνια στο αγγλικό ποδόσφαιρο.