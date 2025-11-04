Ολυμπιακός - Αϊντχόφεν: Πού θα δείτε τις αναμετρήσεις των Ερυθρολεύκων σε Champions League και Youth League
Ο Ολυμπιακός συνεχίζει την πορεία του στο Champions League, με ένα ιδιαίτερα σημαντικό παιχνίδι απέναντι στην Αϊντχόφεν στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», το βράδυ της Τρίτης (4/11).
Στην τέταρτη αγωνιστική της League Phase, οι Ερυθρόλευκοι ψάχνουν το πρώτο τους τρίποντο στη διοργάνωση, μετά τη βαριά ήττα από την Μπαρτσελόνα στην Ισπανία. Η σέντρα είναι προγραμματισμένη για τις 22:00 και η μετάδοση της αναμέτρησης θα πραγματοποιηθεί από το Cosmote Sport 2.
Νωρίτερα σήμερα (17:00), η Κ19 του Ολυμπιακού υποδέχεται την αντίστοιχη ομάδα της Αϊντχόφεν στο Προπονητικό Κέντρο του Ρέντη για το UEFA Youth League, με τους νεαρούς Πειραιώτες να επιδιώκουν να επιστρέψουν στις νίκες και να αφήσουν πίσω τους την ήττα από τους Μπλαουγκράνα. Το παινχίδι θα μεταδοθεί live από το Cosmote Sport 2.
Δείτε ΕπίσηςΑθλητικές μεταδόσεις σήμερα: Το Ολυμπιακός - Αϊντχόφεν, το Champions League, οι Galacticos και το Gazz Floor
Τα ματς της ημέρας
- Ολυμπιακός - Αϊντχόφεν Youth League (17:00, Cosmote Sport 2)
- Ολυμπιακός - Αϊντχόφεν Champions League (22:00, Cosmote Sport 2)
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.