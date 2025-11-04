Δείτε τις ώρες και τα κανάλια μετάδοσης των σημερινών (4/11) παιχνδιών του Ολυμπιακού με την PSV σε Champions League και Youth League.

Ο Ολυμπιακός συνεχίζει την πορεία του στο Champions League, με ένα ιδιαίτερα σημαντικό παιχνίδι απέναντι στην Αϊντχόφεν στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», το βράδυ της Τρίτης (4/11).

Στην τέταρτη αγωνιστική της League Phase, οι Ερυθρόλευκοι ψάχνουν το πρώτο τους τρίποντο στη διοργάνωση, μετά τη βαριά ήττα από την Μπαρτσελόνα στην Ισπανία. Η σέντρα είναι προγραμματισμένη για τις 22:00 και η μετάδοση της αναμέτρησης θα πραγματοποιηθεί από το Cosmote Sport 2.

Νωρίτερα σήμερα (17:00), η Κ19 του Ολυμπιακού υποδέχεται την αντίστοιχη ομάδα της Αϊντχόφεν στο Προπονητικό Κέντρο του Ρέντη για το UEFA Youth League, με τους νεαρούς Πειραιώτες να επιδιώκουν να επιστρέψουν στις νίκες και να αφήσουν πίσω τους την ήττα από τους Μπλαουγκράνα. Το παινχίδι θα μεταδοθεί live από το Cosmote Sport 2.

Τα ματς της ημέρας