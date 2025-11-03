Τσικίνιο: «Κοιτάμε τι μπορεί να κάνει ο Ολυμπιακός για να δώσουμε χαρά στον κόσμο»

Ο Τσικίνιο θέλει να κάνει ο Ολυμπιακός χαρούμενο τον κόσμο του στο ματς με την Αϊντχόφεν.

Ο Τσικίνιο εκπροσώπησε τους παίκτες του Ολυμπιακού στη συνέντευξη Τύπου του αγώνα με την Αϊντχόφεν.

Ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός υποστήριξε ότι οι Πειραιώτες θ' αντιμετωπίσουν μία πολύ δυνατή ομάδα και ο ίδιος με τους συμπαίκτες του θέλουν να δώσουν χαρά στον κόσμο τους.

Αναλυτικά όσα είπε ο Τσικίνιο:

«Δεν έχουμε αντιμετωπίσει στο Πρωτάθλημα τέτοιον αντίπαλο. Δεν αλλάζουμε την ταυτότητά μας και πιο πολύ ασχολούμαστε με το τι θέλουμε να κάνουμε εμείς.

Θα είναι μία πολύ μεγάλη χαρά και τιμή για εμάς να παίξουμε με τον κόσμο μας. Να τους πούμε ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να τους κάνουμε χαρούμενους.

Όσον αφορά τον αντίπαλο και την κατάσταση που βρίσκεται, αλλά και τη διαιτησία, εμείς μιλάμε για αυτά που εξαρτώνται από εμάς. Ποτέ δεν ξέρεις το τι μπορεί να συμβεί. Δεν έχει νόημα.

Όλα τα παιχνίδια τα αντιμετωπίζουμε σαν τελικούς. Η αποβολή του Έσε ήταν άδικη με την Μπαρτσελόνα, αλλά δεν είμαστε εδώ για να κρίνουμε τους διαιτητές. Θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο. Το κυριότερο είναι η ομάδα. Θα είναι υπέροχο ένα γκολ ή 1 ασίστ από μένα. Αν βέβαια νικήσουμε θα είναι το ίδιο για μένα.

Τα εντός έδρας παιχνίδια είναι πιο καλά για εμάς λόγω του κόσμου μας. Θέλουμε να το εκμεταλλευτούμε αυτό για να πάρουμε τη νίκη.

Είναι ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Από την πλευρά μας θέλουμε να κάνουμε ένα καλό παιχνίδι, να κάνουμε σωστά τη δουλειά μας για να πάρουμε το αποτέλεσμα που θέλουμε».

