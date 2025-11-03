Ο Κ. Νικολακόπουλος καταγράφει στο blog του στο gazzetta όλα τα δεδομένα για το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την PSV.

Τα δεδομένα για το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την PSV είναι συγκεκριμένα. Και αναδεικνύουν την πραγματικότητα και τη δυσκολία του έργου της ομάδας του Μεντιλίμπαρ.

Ένα. Ο Ολυμπιακός είναι αήττητος στα Κύπελλα Ευρώπης όταν παίζει εντός έδρας με Ολλανδούς. Έχει πέντε νίκες (Άγιαξ 2-0 κι 1-0, PSV 4-2, Χέρενβεν 2-0, ΑΖ 1-0) και δύο ισοπαλίες (Άγιαξ 1-1, Τβέντε πέρυσι 0-0). Η δε PSV όταν έρχεται στην Ελλάδα έχει στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις τρεις νίκες και πέντε ήττες, ποτέ ισοπαλία!

Δύο. Η PSV είναι Νο 21 στο ράνκινγκ της ΟΥΕΦΑ, ενώ ο Ολυμπιακός Νο 38. Σε επίπεδο πρωταθλημάτων, η Ολλανδία είναι Νο 6 και η Ελλάδα Νο 11.

Τρία. Η PSV παίζει τρίτη σερί σεζόν στο Τσάμπιονς Λιγκ. Και στις δύο προηγούμενες είχε συνεχίσει μάλιστα στα νοκ άουτ, πέρυσι μάλιστα αποκλείοντας τον Φεβρουάριο τη Γιουβέντους, για να αποκλειστεί τον Μάρτιο από την Άρσεναλ. Ο δε Ολυμπιακός επέστρεψε φέτος στο Τσάμπιονς Λιγκ μετά από απουσία πέντε ετών, ενώ έχει να παίξει στα νοκ άουτ 12 χρόνια.

Τέσσερα. Η PSV βρίσκεται σε φουλ φόρμα, έχοντας πέντε σερί νίκες σε πρωτάθλημα (μεταξύ άλλων το 3-2 εκτός έδρας επί της Φέγενορντ στο ντέρμπι κορυφής) και Ευρώπη (6-2 τη Νάπολι). Η, αλλιώς στα οκτώ τελευταία παιχνίδια της έχει έξι νίκες και δύο ισοπαλίες (με Άγιαξ εντός έδρας 2-2 και Λέβερκουζεν εκτός έδρας 1-1). Ο Ολυμπιακός έχει τρεις σερί νίκες σε πρωτάθλημα και Κύπελλο, αλλά στα τέσσερα αμέσως προηγούμενα παιχνίδια του είχε τρεις ήττες σε πρωτάθλημα και Τσάμπιονς Λιγκ.

Πέντε. Η PSV εδώ και καιρό δεν έχει τραυματισμούς η, τιμωρημένους. Αντίθετα με τον Ολυμπιακό που έχει απόντα τον τιμωρημένο Έσε και τους Ρόντινεϊ, Ορτέγκα, Ζέλσον, Γιάρεμτσουκ, Τσικίνιο διαθέσιμους, αλλά να προέρχονται από τραυματισμούς.

Έξι. Ο Ολυμπιακός είναι αήττητος μέσα στο σπίτι του, στο Καραϊσκάκη, όπου με τη βοήθεια του κόσμου του έχει στα οκτώ τελευταία ευρωπαϊκά παιχνίδια του, με πέντε νίκες (Φενέρμπαχτσε, Άστον Βίλα, Μπράγκα, Γκαραμπάγκ, Μπόντο) και τρεις ισοπαλίες (Τβέντε, Ρέϊντζερς, Πάφο) και στις τρεις διοργανώσεις.

Εφτά. Ο Ολυμπιακός έχει δύο νίκες, 16 ήττες και τρεις ισοπαλίες στα 21 τελευταία παιχνίδια του, εντός κι εκτός έδρας, στις τέσσερις τελευταίες παρουσίες του στο Τσάμπιονς Λιγκ. Η δε PSV έχει οκτώ νίκες, εφτά ισοπαλίες κι εφτά ήττας στα 22 τελευταία παιχνίδια της, εντός κι εκτός έδρας, στις τρεις τελευταίες παρουσίες της στο Τσάμπιονς Λιγκ.

Οκτώ. Η PSV έχει χρηματιστηριακή αξία 257 εκ. Ευρώ, ενώ ο Ολυμπιακός μικρότερη από τη μισή (120 εκ. Ευρώ).

Μας αρέσουν δεν μας αρέσουν αυτά είναι τα δεδομένα. Ο Ολυμπιακός καλείται να κάνει κάτι πολύ μεγάλο αύριο το βράδυ. Θα χρειαστεί το 120% της απόδοσης των παικτών του, το καλύτερο πλάνο του προπονητή και μία έδρα που θα θυμίζει τα παιχνίδια με την Άστον Βίλα και τη Λίβερπουλ !

Άσχετο: Εάν δεν έπαιρνε προσωπικά ο Βαγγέλης Μαρινάκης την τελευταία ημέρα του Αυγούστου τον Ποντένσε και τον Ταρέμι, η ενίσχυση του Ολυμπιακού στην καλοκαιρινή μεταγραφική περίοδο, πάντα με τα μέχρι σήμερα δεδομένα, θα ήταν…ασχολίαστη.

Η φωτογραφία της ημέρας:

Είχα γράψει την Παρασκευή ότι ο Άρης ήταν αήττητος με Γερμανούς διαιτητές (!), έχοντας δύο νίκες και τέσσερις ισοπαλίες κόντρα σε ΠΑΟ, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ! Το αήττητο έσπασε στο Καραϊσκάκη, αλλά είδαμε πάλι ένα Γερμανό διαιτητή να αδικεί ξεκάθαρα τον Ολυμπιακό, αφού δεν του έδωσε ένα εξόφθαλμο πέναλτι.

Το «πάλι» έχει να κάνει με το ότι ένας άλλος Γερμανός διαιτητής, ο Αϊτέκιν, δεν έδωσε πέναλτι υπέρ του Ολυμπιακού (Καμπελά) και στη Λεωφόρο, με συνέπεια να κινδυνεύσει η ομάδα του Μεντιλίμπαρ με ήττα από τον Παναθηναϊκό (τελικά έφερε 1-1 με το γκολ στο 92΄). Όπως κι ένας τρίτος Γερμανός διαιτητής, ο Όσμερς, στο ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός έπαιζε ξεκάθαρα έδρα.

Υπό αυτές τις συνθήκες, η χρησιμοποίηση αποκλειστικά Γερμανών διαιτητών στο φετινό πρωτάθλημα αποδεικνύεται μία αποτυχημένη ιδέα του Γάλλου αρχιδιαιτητή Λανουά, σε συνδυασμό και με τη διαιτησία του Τσβάϊερ στο Άρης-ΠΑΟ.

Και για το τέλος ένα ιμότζι