Ιεροσυλία: Οπαδοί της Λίβερπουλ κράζουν τον Σαλάχ επειδή δεν έδωσε πάσα στον Βιρτζ
Μετά από ένα σερί 4 ηττών σε πρωτάθλημα και Ευρώπη, η Λίβερπουλ επέστρεψε με εμφατικό τρόπο στις επιτυχίες, διασύροντας με 5-1 την Άιντραχτ στη Φρανκφούρτη, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής του Champions League.
Η ομάδα του Άρνε Σλοτ κυριάρχησε από την αρχή στο παιχνίδι και το σκορ μόνο «πλασματικό» δεν είναι, αν κοιτάξει κανείς και τα στατιστικά αλλά και τη γενικότερη εικόνα του ματς. Ωστόσο, θα μπορούσε να είναι και μεγαλύτερο, αν σε ορισμένες περιπτώσεις οι ποδοσφαιριστές των ''Reds'' ήταν πιο προσεκτικοί στην τελική ενέργεια.
Μια τέτοια περίπτωση ήταν η φάση του 90ου λεπτού, όταν ο Μοχάμεντ Σαλάχ πάτησε περιοχή, και είχε στα αριστερά του ολομόναχο τον Φλόριαν Βιρτζ, που είχε περάσει στο παιχνίδι ως αλλαγή. Ο Γερμανός μεσοεπιθετικός δέχεται αυστηρή κριτική για τις εμφανίσεις του, και ο Αιγύπτιος θα μπορούσε κάλλιστα να του πασάρει την μπάλα, ώστε να πετύχει γκολ σε κενή εστία και να «πάρει» ψυχολογία.
Ωστόσο, ο «Φαραώ» δεν το έπραξε, αποφάσισε να εκτελέσει ο ίδιος, με τον κίπερ των Γερμανών να αποκρούει και τον κόσμο να οργίζεται μέσω διαδικτύου. Ο Σαλάχ, που έψαχνε γκολ στο ματς αλλά εν τέλει δεν τα κατάφερε, έγινε στόχος των φίλων της ομάδας, οι οποίοι κυριολεκτικά τον «έκραξαν» μέσω των social media.
«Αυτό θα ήταν το πρώτο γκολ του Βιρτζ αν ο Σαλάχ δεν ήταν τόσο εγωιστής εκεί. Είναι απίστευτα κακή επιλογή, ειδικά δεδομένου του πόσο πολύ χρειάζεται ο Βιρτζ ένα γκολ».
«Ο Σαλάχ πρέπει να αφήσει πίσω του αυτές τις εγωιστικές ανοησίες που συμβαίνουν. Θα μπορούσε εύκολα να είχε δύο ασίστ απόψε αν δεν σούταρε από σημεία όπου ήταν καλύτερο να πασάρει».
«Σπάταλος, απελπισμένος και εγωιστής. Καθαρή πάσα στον Βιρτζ, αλλά προσπέρασε με απληστία», ήταν μερικά από τα σχόλια.
That would've been Wirtz's first goal if Salah wasn't so selfish there. It's incredibly bad choice especially given how much Wirtz needs a goal. Did a similar thing vs United where Wirtz and Isak had easy finishes but he wanted a goal himself and shot.— Red (@TaintlessRed) October 22, 2025
Honestly im tired of Salah selfish behavior— Ayrton (@Aydi_23) October 22, 2025
He could've clearly laid it off to Wirtz pic.twitter.com/Jfe6QG7vWM
Salah must be dropped.— Mr Hunter (@goatsefc) October 22, 2025
Wasteful, desperate and selfish. Clear pass to Wirtz but overtook with greed.
WHY salah?— JF (@jf30__) October 22, 2025
An assist to Wirtz there should have done the job?
Seriously.... pic.twitter.com/4R9ELhDzbX
