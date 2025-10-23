Ιεροσυλία: Οπαδοί της Λίβερπουλ κράζουν τον Σαλάχ επειδή δεν έδωσε πάσα στον Βιρτζ

Η Λίβερπουλ είχε «καθαρίσει» το ματς απέναντι την Άιντραχτ, με τον Αιγύπτιο να έχει την ευκαιρία να δώσει έτοιμο γκολ στον Γερμανό, κάτι που δεν έπραξε και δέχθηκε «πυρά» από τους φίλους της ομάδας.

Μετά από ένα σερί 4 ηττών σε πρωτάθλημα και Ευρώπη, η Λίβερπουλ επέστρεψε με εμφατικό τρόπο στις επιτυχίες, διασύροντας με 5-1 την Άιντραχτ στη Φρανκφούρτη, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής του Champions League.

Η ομάδα του Άρνε Σλοτ κυριάρχησε από την αρχή στο παιχνίδι και το σκορ μόνο «πλασματικό» δεν είναι, αν κοιτάξει κανείς και τα στατιστικά αλλά και τη γενικότερη εικόνα του ματς. Ωστόσο, θα μπορούσε να είναι και μεγαλύτερο, αν σε ορισμένες περιπτώσεις οι ποδοσφαιριστές των ''Reds'' ήταν πιο προσεκτικοί στην τελική ενέργεια.

Μια τέτοια περίπτωση ήταν η φάση του 90ου λεπτού, όταν ο Μοχάμεντ Σαλάχ πάτησε περιοχή, και είχε στα αριστερά του ολομόναχο τον Φλόριαν Βιρτζ, που είχε περάσει στο παιχνίδι ως αλλαγή. Ο Γερμανός μεσοεπιθετικός δέχεται αυστηρή κριτική για τις εμφανίσεις του, και ο Αιγύπτιος θα μπορούσε κάλλιστα να του πασάρει την μπάλα, ώστε να πετύχει γκολ σε κενή εστία και να «πάρει» ψυχολογία.

Ωστόσο, ο «Φαραώ» δεν το έπραξε, αποφάσισε να εκτελέσει ο ίδιος, με τον κίπερ των Γερμανών να αποκρούει και τον κόσμο να οργίζεται μέσω διαδικτύου. Ο Σαλάχ, που έψαχνε γκολ στο ματς αλλά εν τέλει δεν τα κατάφερε, έγινε στόχος των φίλων της ομάδας, οι οποίοι κυριολεκτικά τον «έκραξαν» μέσω των social media.

«Αυτό θα ήταν το πρώτο γκολ του Βιρτζ αν ο Σαλάχ δεν ήταν τόσο εγωιστής εκεί. Είναι απίστευτα κακή επιλογή, ειδικά δεδομένου του πόσο πολύ χρειάζεται ο Βιρτζ ένα γκολ».

«Ο Σαλάχ πρέπει να αφήσει πίσω του αυτές τις εγωιστικές ανοησίες που συμβαίνουν. Θα μπορούσε εύκολα να είχε δύο ασίστ απόψε αν δεν σούταρε από σημεία όπου ήταν καλύτερο να πασάρει».

«Σπάταλος, απελπισμένος και εγωιστής. Καθαρή πάσα στον Βιρτζ, αλλά προσπέρασε με απληστία», ήταν μερικά από τα σχόλια.

That would've been Wirtz's first goal if Salah wasn't so selfish there. It's incredibly bad choice especially given how much Wirtz needs a goal. Did a similar thing vs United where Wirtz and Isak had easy finishes but he wanted a goal himself and shot. October 22, 2025

Honestly im tired of Salah selfish behavior



He could've clearly laid it off to Wirtz pic.twitter.com/Jfe6QG7vWM — Ayrton (@Aydi_23) October 22, 2025

Salah must be dropped.



Wasteful, desperate and selfish. Clear pass to Wirtz but overtook with greed. — Mr Hunter (@goatsefc) October 22, 2025