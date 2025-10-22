Η Λίβερπουλ... σκόρπισε την Άιντραχτ στη Φρανκφούρτη με 5-1, ενώ Τσέλσι και Μπάγερν δεν είχαν το παραμικρό πρόβλημα απέναντι σε Άγιαξ και Μπριζ αντίστοιχα.

Άιντραχτ - Λίβερπουλ 1-5

Η Λίβερπουλ έβγαλε σούπερ αντίδραση μετά την ήττα στο ντέρμπι από τη Γιουνάιτεντ, αφού διέλυσε με 5-1 στη Φρανκφούρτη την Άιντραχτ. Hταν η δεύτερη νίκη στη φετινή League Phase για τους Reds, μιας και είχε προηγηθεί το σοκ στην Πόλη. Η ομάδα του Σλοτ ήταν καταιγιστική, δεν άφησε το παραμικρό περιθώριο αντίδρασης στους Γερμανούς, οι οποίοι έμειναν στην 22η θέση. Κι όμως οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν στο 26ο λεπτό με τον Κρίστενσεν. Ωστόσο, η συνέχεια ανήκε μόνο στους Reds, αφού σε εννέα λεπτά έφεραν τούμπα το ματς. Ο Εκιτίκε βρήκε δίχτυα απέναντι στην πρώην ομάδα του στο 35', ενώ στο 39' ο Φαν Ντάικ πέτυχε το 2-1. Με βοήθεια από τα στόπερ ήρθε και το τρίτο γκολ, αφού ο Κονατέ σημείωσε το 3-1. Εντυπωσιακή η Λίβερπουλ και στην επανάληψη, με τον Χάκπο στο 66' να πετυχαίνει το 4-1 και τον Σόμποσζλαϊ στο 70' να διαμορφώνει το 5-1.

Μπάγερν - Μπριζ 4-0

Συνέχισε από εκεί που έμεινε η Μπάγερν και πέτυχε ακόμα μια νίκη, αυτή τη φορά με 4-0 εις βάρος της Μπριζ του Χρήστου Τζόλη. Οι Βαυαροί είχαν καθαρίσει την υπόθεση νίκη από το πρώτο ημίχρονο, με ένα άνετο 3-0. Αρχικά στο 5΄ο 17χρονος με Καρλ με υπέροχο σουτ έξω από την περιοχή άνοιξε το σκορ κι έγινε ο νεότερος σκόρερ της γερμανικής ομάδας στο Champions League!

Στο 14΄ο Κέιν σκόραρε σε κενό τέρμα από ασίστ του Λάιμερ για το 2-0, ενώ είκοσι λεπτά αργότερα ήταν η σειρά του Λουίς Ντίας να προσθέσει το όνομά του στον πίνακα των σκόρερς. Το τελικό αποτέλεσμα διαμόρφωσε ο Νίκολας Τζάκσον στο 79΄για το 4-0 κόντρα στην ομάδα του Τζόλη που αγωνίστηκε καθ΄όλη τη διάρκεια του αγώνα.

Αταλάντα - Σλάβια Πράγας 0-0

Ισόπαλη χωρίς τέρματα έληξε η αναμέτρηση ανάμεσα σε Αταλάντα και Σλάβια Πράγας στο Μπέργκαμο (0-0). Με τον Χρήστο Ζαφείρη να ξεκινάει βασικός και να αγωνίζεται για ολόκληρο τον αγώνα, οι Τσέχοι κατάφεραν να μείνουν όρθιοι στην Ιταλία και να φύγουν με τον βαθμό, τον δεύτερο που κατακτούν στη League Phase του Champions League.

Τσέλσι - Άγιαξ 5-1

Η Τσέλσι πέτυχε τη δεύτερη διαδοχική της νίκη στη League Phase και σκαρφάλωσε στην 11η θέση. Οι Μπλε διέλυσαν τον Άγιαξ με 5-1 και τον άφησαν στην τελευταία θέση της βαθμολογίας χωρίς βαθμό. Οι Λονδρέζοι δεν είχαν κανένα πρόβλημα να υπερκεράσουν το εμπόδιο των Ολλανδών, εκμεταλλεύθηκαν την αριθμητική υπεροχή τους και πήραν ένα πολύ εύκολο τρίποντο. Μόλις στο 15' ο Τέιλορ αντίκρισε την κόκκινη κάρτα και τρία λεπτά αργότερα οι γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ με τον Γκίου. Στο 27' ο Καϊσέδο πέτυχε το 2-0 για την Τσέλσι. Ο Αγιαξ κέρδισε πέναλτι και ο Βέγκχορστ στο 33' σημείωσε το 2-1. Ωστόσο, οι Μπλε με δυο πέναλτι στις καθυστερήσεις του α' μέρους πέτυχαν ισάριθμα πέναλτι. Ο Φερνάντες πέτυχε το 3-1 και ο Εστεβάο το 4-1. Ο Τζορτζ στο 48' διαμόρφωσε το 5-1 και κάπου εκεί οι Λονδρέζοι κατέβασαν ρυθμό...

Σπόρτινγκ - Μαρσέιγ 2-1

Ανατροπή και νίκη για την Σπόρτινγκ στη Λισαβόνα! Τα Λιοντάρια μπορεί να βρέθηκαν πίσω στο σκορ από την Μαρσέιγ, αλλά... βρυχήθηκαν και πήραν τελικά τη νίκη με 2-1. Το φοβερό πλασέ του Παϊσάο έβαλε μπροστά την Μαρσέιγ στο 14ο λεπτό, ωστόσο η φάση με την αποβολή του Έμερσον του τέλος του ημιχρόνου έκριναν την εξέλιξη της αναμέτρησης. Ο Βραζλιάνος πήρε δεύτερη κίτρινη κάρτα για θέατρο και αποβλήθηκε (σε μία φάση που αρχικά είχε δοθεί πέναλτι για τους Γάλλους). Οι ισορροπίες άλλαξαν, μαζί και το σκορ. Στο 69', ο Κατάμο έκανε το 1-1 και στο 84' ο Άλισον Σάντος έφερε «τούμπα» το παιχνίδι για το τελικό 2-1. Ο Φώτης Ιωαννίδης πέρασε στο ματς στο 64ο λεπτό, ενώ ο Γιώργος Βαγιαννίδης έμεινε στον πάγκο.

Μονακό - Τότεναμ 0-0

Μονακό και Τότεναμ αναδείχθηκαν ισόπαλες με 0-0 στο «Λουί Ντε», ένα ματς με MVP τον ανίκητο Ιταλό τερματοφύλακα της Τότεναμ, Βικάριο. Αυτή ήταν η δεύτερη ισοπαλία για τους Μονεγάσκους που έμειναν στην 27η θέση, ενώ η Τότεναμ ανέβηκε στην 15η θέση. Πρώτη μεγάλη ευκαιρία για την Τότεναμ στο 19ο λεπτό με μια επικίνδυνη κεφαλιά του Φαν Ντεν Φεν να καταλήγει εκτός εστίας. Η Μονακό απάντησε και στο 28' ο Μπαλογκάν νικήθηκε από τον Βικάριο. Στο 36’ ο Ιταλός είχε εξαιρετική αντίδραση στο σουτ του Μπαλογκάν. Στην επανάληψη η πρώτη καλή στιγμή άνηκε στους Μονεγάσκους με ένα σουτ του Ακλιούς, ενώ ο Βικάριο ήταν εξαιρετικός και στο σουτ του Τέζε που έδιωξε στη γραμμή.