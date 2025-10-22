Καλώς ήρθατε στον κόσμο της εξάρας και της επτάρας

Ο Δημοσθένης Γεωργακόπουλος γράφει για τα νέα δεδομένα, που έχει φέρει στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις η εισαγωγή της League Phase, με τις ομάδες να κυνηγούν πλέον τα πολλά γκολ, λόγω της ενιαίας βαθμολογίας.

Ξεκινώντας, θέλω να γυρίσω το χρόνο πίσω, όταν πριν από λίγα χρόνια μπήκε στη ζωή μας το Nations League. Μία νεοσύστατη διοργάνωση, που – μέσω μιας πολύπλοκης διαδικασίας - έδινε μια δεύτερη ευκαιρία σε όσες εθνικές ομάδες δεν κατάφερναν να εξασφαλίσουν το εισιτήριο για την τελική φάση μιας μεγάλης διοργάνωσης. Η αλήθεια είναι πως τότε δυσκολεύθηκαν αρκετά να κατανοήσουν τη συγκεκριμένη διαδικασία, όχι μόνο οι φίλαθλοι, αλλά ακόμα και οι ίδιες οι ομάδες. Τρανταχτό παράδειγμα ήταν η δική μας εθνική, η οποία στην πρώτη χρονιά του Nations League έχασε από την Εσθονία, στο ΟΑΚΑ, με την ήττα αυτή να την ακολουθεί (δεν το υποψιαζόταν κανείς τότε) και να αποτελεί την αιτία που η «γαλανόλευκη» δεν είχε στη συνέχεια αυτή τη... δεύτερη ευκαιρία.

Για να φτάσουμε στο σήμερα ή για την ακρίβεια στο... πέρσι. Όταν η UEFA αποφάσισε να εισαγάγει τη League Phase και στις τρεις διασυλλογικές διοργανώσεις της. «Σκοπός είναι να μην υπάρχουν αδιάφορα παιχνίδια, αδιάφορες ομάδες και να μετράει το κάθε αποτέλεσμα», ήταν το μότο της ευρωπαϊκής ομοσπονδίας. Κάτι που όλοι το κατάλαβαν, όμως δεν το εμπέδωσαν στο 100%. Και για να δώσω ένα παράδειγμα, πέρσι η Ντιναμό Ζάγκρεμπ έμεινε εκτός της πρώτης 24άδας και της συνέχειας στα play-offs, γιατί στην πρώτη αγωνιστική του μίνι-πρωταθλήματος είχε... παρατήσει ένα παιχνίδι στο Μόναχο. Στην ισοβαθμία, οι Κροάτες τερμάτισαν στην 25η θέση, πληρώνοντας την ήττα με 9-2 από την Μπάγερν στην πρεμιέρα. Αν, τότε, είχαν χάσει με το... τιμητικό 6-2, θα είχαν προσπεράσει την Μπριζ στην ισοβαθμία και θα ήταν εκείνοι στην 24η θέση και με το εισιτήριο της πρόκρισης στα χέρια. Όπως, ακριβώς, τα είχαμε γράψει εκείνη την εποχή.

Μετά τη δοκιμαστική πρώτη σεζόν, πλέον όλοι οι σύλλογοι γνωρίζουν πολύ καλά τι πρέπει να κάνουν ή να αποφύγουν στη League Phase. Να κυνηγούν, όχι μόνο κάθε ματς, αλλά και κάθε γκολ. Γιατί, μπορεί να το βρουν μπροστά τους στο τέλος, όταν θα γίνει το τελικό ταμείο. Ένα γκολ μπορεί να κάνει τη διαφορά για την είσοδο στην πρώτη οκτάδα (και την απευθείας πρόκριση στους 16) ή για την είσοδο στην πρώτη 24άδα (και την πρόκριση στα play-offs). Ή ακόμη και για ένα καλύτερο πλασάρισμα, που μπορεί να φέρει αργότερα στα νοκ-άουτ τη ρεβάνς στην έδρα τους. Γι’ αυτό και πλέον βλέπουμε πολύ μεγάλα σκορ και πολλά τέρματα. Μόνο χθες, στο Champions League, είχαμε ένα 7-2, ένα 6-2 ένα 6-1 και δύο 4-0. Καθόλου τυχαίο και είναι δεδομένο πως έτσι θα συνεχίσει να συμβαίνει.

Από ‘δω και στο εξής οι «μεγάλοι» δε θα σταματούν. Ακόμη κι αν ακολουθεί για εκείνους ένα εγχώριο ντέρμπι το επόμενο Σαββατοκύριακο. Για παράδειγμα, η Μπαρτσελόνα απέναντι στον Ολυμπιακό. Τι κι αν την Κυριακή αντιμετωπίζει τη Ρεάλ Μαδρίτης στο ισπανικό clasico, χθες δε σταμάτησε να κυνηγάει περισσότερα γκολ, ακόμη και όταν είχε κριθεί το αποτέλεσμα. Κάπως έτσι ήρθε το τελικό 6-1 στη Βαρκελώνη. Τα προηγούμενα χρόνια, μετά το 3-1, γιατί οι «μπλαουγκράνα» να μην έκαναν συντήρηση δυνάμεων; Τώρα, πλέον, αυτό απαγορεύεται. Όχι μόνο για τους Καταλανούς, αλλά για όλους. Αυτή τη στιγμή, στη βαθμολογία, η 8η με την 9η θέση κρίνεται στη διαφορά τερμάτων, όπως και η 24η με την 25η. Για να καταλάβουμε όλοι τι θα επακολουθήσει. Καλώς ήρθαμε όλοι μας στον κόσμο της εξάρας και της επτάρας...