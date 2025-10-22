Champions League: Δείτε τα 43 γκολ και τα highlight της βραδιάς
Ο Ολυμπιακός δεν τα κατάφερε στη Βαρκελώνη και γνώρισε βαριά ήττα από τη Μπαρτσελόνα με 6-1, αλλά το «Μοντζουίκ» δεν ήταν το μοναδικό γήπεδο όπου παρατηρήθηκε καταιγισμός από γκολ.
Η βραδιά άλλωστε στο Champions League είχε τη δική της... συναστρία, με 43 γκολ συνολικά να σημειώνονται σε εννέα αναμετρήσεις! Πιο παραγωγικό αποδείχθηκε το ματς Λεβερκούζεν - Παρί Σεν Ζερμέν όπου οι πρωταθλητές Ευρώπης πέρασαν... αέρας με 7-2, ενώ από κοντά ακολούθησε και η νίκη - έκπληξη της Αϊντχόφεν με 6-2 επί της Νάπολι.
Γεμάτο από γκολ ήταν και το ματς Κοπεγχάγη - Ντόρτμουντ (2-4) με τεσσάρα για τους Βεστφαλούς, ενώ άξιες αναφοράς είναι και οι τεσσάρες που μοίρασαν Άρσεναλ και Ίντερ σε Ατλέτικο και Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ αντίστοιχα.
Απολαύστε όλα τα γκολ της βραδιάς στο βίντεο που ακολουθεί:
