Τα κοντέρ παραγωγικότητας έσπασε η βραδιά στο Champions League, με 43 γκολ να σημειώνονται σε εννέα αναμετρήσεις. Δείτε όλα τα γκολ και τα highlights της βραδιάς.

Ο Ολυμπιακός δεν τα κατάφερε στη Βαρκελώνη και γνώρισε βαριά ήττα από τη Μπαρτσελόνα με 6-1, αλλά το «Μοντζουίκ» δεν ήταν το μοναδικό γήπεδο όπου παρατηρήθηκε καταιγισμός από γκολ.

Η βραδιά άλλωστε στο Champions League είχε τη δική της... συναστρία, με 43 γκολ συνολικά να σημειώνονται σε εννέα αναμετρήσεις! Πιο παραγωγικό αποδείχθηκε το ματς Λεβερκούζεν - Παρί Σεν Ζερμέν όπου οι πρωταθλητές Ευρώπης πέρασαν... αέρας με 7-2, ενώ από κοντά ακολούθησε και η νίκη - έκπληξη της Αϊντχόφεν με 6-2 επί της Νάπολι.

Γεμάτο από γκολ ήταν και το ματς Κοπεγχάγη - Ντόρτμουντ (2-4) με τεσσάρα για τους Βεστφαλούς, ενώ άξιες αναφοράς είναι και οι τεσσάρες που μοίρασαν Άρσεναλ και Ίντερ σε Ατλέτικο και Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ αντίστοιχα.