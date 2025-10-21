Συνολικά 43 γκολ επιτεύχθηκαν στα εννέα ματς της πρώτης ημέρας στην τρίτη αγωνιστική της League Phase του Champions League, στης οποίας το μενού υπήρχε ακόμα και... επτάρα και μάλιστα εκτός έδρας, της κατόχου του τροπαίου Παρί Σεν Ζερμέν επί της Λεβερκούζεν.

Ενα... τσουβάλι γκολ μπήκαν στην πρώτη μέρα της τρίτης αγωνιστικής του Champions League, όπου επικράτησαν εμφατικά όλα τα φαβορί εκτός από τη Νάπολι η οποία έφυγε από την Ολλανδία με τέσσερα γκολ στις βαλίτσες της από την PSV, επόμενη αντίπαλο του Ολυμπιακού στο Γ. Καραϊσκάκης. Ο Βαγγέλης Παυλίδης με την Μπενφίκα και ο Παντελής Χατηδιάκος με την Κοπεγχάγη γεύτηκαν βαριές ήττες (από Νιουκάστλ και Ντόρτμουντ αντίστοιχα) όπως και οι Ερυθρόλευκοι (λόγω και της διαιτησίας) από την Μπαρτσελόνα στη Βαρκελώνη, ενώ εντυπωσιακές νίκες πέτυχαν Αρσεναλ, Παρί Σεν Ζερμέν και Ιντερ.

Η βαθμολογία του Champions League

1. Παρί Σεν Ζερμέν 3 (13-3) 9

2. Ίντερ 3 (9-0) 9

3. Άρσεναλ 3 (8-0) 9

4. Ντόρτμουντ 3 (12-7) 7

5. Μάντσεστερ Σίτι 3 (6-2) 7

6. Μπάγερν Μονάχου 2 (8-2) 6

7. Νιούκαστλ 3 (8-2) 6

8. Ρεάλ Μαδρίτης 2 (7-1) 6

9. Μπαρτσελόνα 3 (9-4) 6

10. Καραμπάγκ 2 (5-2) 6

11. Αϊντχόφεν 3 (8-6) 4

12. Τότεναμ 2 (3-2) 4

13. Μαρσέιγ 2 (5-2) 3

14. Μπριζ 2 (5-3) 3

15. Σπόρτινγκ 2 (5-3) 3

16. Άιντραχτ Φρανκφούρτης 2 (6-6) 3

17. Λίβερπουλ 2 (3-3) 3

18. Ατλέτικο Μαδρίτης 3 (7-8) 3

19. Τσέλσι 2 (2-3) 3

20. Γαλατάσαραϊ 2 (2-5) 3

21. Αταλάντα 2 (2-5) 3

22. Νάπολι 3 (4-9) 3

23. Ουνιόν Σεν-Ζιλουάζ 3 (3-9) 3

24. Γιουβέντους 2 (6-6) 2

25. Μπόντο Γκλιμτ 2 (4-4) 2

26. Πάφος 3 (1-5) 2

27. Λεβερκούζεν 3 (5-10) 2

28. Μονακό 2 (3-6) 1

29. Βιγιαρεάλ 3 (2-5) 1

30. Σλάβια Πράγας 2 (2-5) 1

31. Κοπεγχάγη 3 (4-8) 1

32. Ολυμπιακός 3 (1-8) 1

33. Καϊράτ 3 (1-9) 1

34. Μπενφίκα 3 (2-7) 0

35. Αθλέτικ Μπιλμπάο 2 (1-6) 0

36. Άγιαξ 2 (0-6) 0



Η 3Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΤΗΣ LEAGUE PHASE

Τα σημερινά αποτελέσματα

Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός 6-1

Καϊράτ – Πάφος 0-0

Αρσεναλ – Ατλέτικο Μαδρίτης 4-0

Λεβερκούζεν – Παρί Ζεν Ζερμέν 2-7

Βιγιαρεάλ – Μάντσεστερ Σίτι 0-2

Νιουκάστλ – Μπενφίκα 3-0

Κοπεγχάγη – Ντόρτμουντ 2-4

Αϊντχόφεν – Νάπολι 6-2

Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ – Ιντερ 0-4

Το αυριανό πρόγραμμα

Αθλέτικ Μπιλμπάο – Καραμπάγκ

Γαλατάσαραϊ – Μπόντο Γκλιμτ

Αταλάντα – Σλάβια Πράγας

Αϊντραχτ Φρ. - Λίβερπουλ

Μονακό – Τότεναμ

Μπάγερν – Μπριζ

Ρεάλ – Γιουβέντους

Τσέλσι – Αγιαξ

Σπόρτινγκ Λ. - Μαρσέιγ