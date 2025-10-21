Σε ένα... τρελό ματς με οκτώ γκολ και δύο αποβολές, η Παρί Σεν Ζερμέν διέλυσε τη Λεβερκούζεν με 7-2. Μεγάλη νίκη για την Αϊντχόφεν, που υπέταξε τη Νάπολι (6-2). Κανένα πρόβλημα για Μάντσεστερ Σίτι και Ίντερ κόντρα σε Βιγιαρεάλ και Ουνιόν.

Λεβερκούζεν - Παρί Σεν Ζερμέν 2-7

Το ματς της... παράνοιας βρήκε την Παρί Σεν Ζερμέν να χαμογελά. Η Πρωταθλήτρια Ευρώπης έπαιξε ως τέτοια στη Γερμανία και «σκόρπισε» με εξάρα τη Λεβερκούζεν (6-2) για να πατήσει στην κορυφή της League Phase του Champions League.

Αφού ο Πάτσο άνοιξε το σκορ στο 7' για τους φιλοξενούμενους, οι δύο ομάδες αποφάσισαν ότι είναι πολύ... βαρετό να παίζουν με έντεκα παίκτες και οι αποβολές των Άντριχ (31') και Ζαμπάρνι (37') έκαναν το παιχνίδι 10v10! Οι Ασπιρίνες ισοφάρισαν προσωρινά με πέναλτι του Γκαρθία (38'), αλλά η Παρί... άστραψε και βρόντηξε μέσα σε λίγα λεπτά και από το 41' μέχρι το 45+3' είδε τον Ντουέ με δύο τέρματα και τον Κβαρατσχέλια με ακόμα ένα να «καθαρίζουν» ουσιαστικά το παιχνίδι κάνοντας το 1-4. Ο Νούνο Μέντες έβαλε το όνομά του στον πίνακα των σκόρερς στο 50', λίγο μετά ο Γκαρθία έκανε ντοπιέτα και μείωσε, όμως τον τελευταίο λόγο τον είχε και πάλι η Παρί Σεν Ζερμέν.

Ο Ουσμάν Ντεμπελέ επέστρεψε στη δράση και με τελείωμα από δύσκολη γωνία επέστρεψε και στα γκολ,ενώ το τελικό 7-2 διαμόρφωσε με ωραίο σουτ στις καθυστερήσεις ο Βιτίνια.

Αϊντχόφεν - Νάπολι 6-2

Πάρτι η PSV στην Ολλανδία, διέλυσε με 6-2 τη Νάπολι και βρέθηκε στην 11η θέση. Η επόμενη αντίπαλος του Ολυμπιακού ήταν καταιγιστική, δεν άφησε το παραμικρό περιθώριο αμφισβήτησης στην πρωταθλήτρια Ιταλίας και πέτυχε την πρώτη νίκη της στη φετινή League Phase. Αντίθετα, η Νάπολι έπεσε στην 22η θέση, έχοντας μια νίκη και δυο ήττες. Κι όμως, η Νάπολι άρχισε ιδανικά το ματς, αλλά ο ΜακΤόμινεϊ στο 31' πέτυχε το 1-0. Αμεση αντίδραση των Ολλανδών, με τον Μπουοντζόρνο με αυτογκόλ να φέρνει το ματς στα ίσα. Σε τρία λεπτά είχε γίνει η ανατροπή, αφού ο Σαϊμπάρι με εξαιρετική ατομική ενέργεια πέτυχε το 2-1. Στο 54' ο Μαν με υπέροχο σουτ πέτυχε το 3-1. Οι ευκαιρίες ήταν διαδοχικές, μιας και η Νάπολι αδυνατούσε να αντιδράσει. Στο 76' τα πράγματα έγιναν χειρότερη με την αποβολή του Λούκα. Ο Μαν πέτυχε το 4-1, ο ΜακΤόμινεϊ μείωσε σε 4-2, ωστόσο οι Ολλανδοί ήταν καταιγιστικοί. Ο Πέπι πέτυχε το 5-2 στο 87' και ο Ντριούς σημείωσε το 6-2.

Ουνιόν - Ιντερ 0-4

Ακάθεκτη η Ιντερ, διέλυσε την Ουνιόν στο Βέλγιο με 4-0 και συνέχισε το απόλυτο νικών. Οι Νερατζούρι με τρεις νίκες συγκατοικούν στην κορυφή με Παρί και Άρσεναλ, ενώ μαζί με τους Λονδρέζους είναι οι ομάδες που δεν έχουν δεχθεί γκολ. Ο Ντάμφρις στο 41' πέτυχε το 1-0 και ο Λαουτάρο στο 45+1' το 2-0. Ο Τσαλχάνογλου σημείωσε με πέναλτι το 3-0 και ο Εσπόζιτο στο 76' διαμόρφωσε το 4-0. Στην 23η θέση η Ουνιόν έχοντας μια νίκη στη League Phase.

Βιγιαρεάλ - Μάντσεστερ Σίτι 0-2

Δεν χρειάστηκε καν να πατήσει το πόδι στο γκάζι η Μάντσεστερ Σίτι, που έκανε... περίπατο στην Ισπανία. Οι Citizens επικράτησαν άνετα 2-0 της Βιγιαρεάλ εκτός έδρας και πήραν το δεύτερο «αστεράτο» τους τρίποντο για να εισβάλουν στην πρώτη οκτάδα.

Η ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα δεν θα μπορούσε να ανοίξει με κάποιον άλλον το σκορ. Στο 17ο λεπτό, ο Χάαλαντ είπε «ευχάριστω» στο γύρισμα του Ρίκο Λιούις και με άψογο τελείωμα άνοιξε το σκορ και τον δρόμο για τη νίκη. Έτσι, έφτασε τα 24 γκολ φέτος (!) και βρήκε δίχτυα για δωδέκατο σερί ματς, ισοφαρίζοντας το σχετικό ρεκόρ του Κριστιάνο Ρονάλντο από το 2014.

Στο 40' ο Μπερνάρντο Σίλβα με κεφαλιά μετά τη σέντρα του Σαβίνιο και ουσιαστικά τελείωσε από νωρίς το ματς, αφού οι Άγγλοι δεν εκμεταλλεύτηκαν τις ευκαιρίες τους στο δεύτερο μέρος και το 2-0 έμεινε μέχρι το τέλος.

Κοπεγχάγη - Ντόρτμουντ 2-4

Παρέλαση από γκολ στη Δανία με χαμόγελα για τη Ντόρτμουντ. Οι Βεστφαλοί αναδείχθηκαν νικητές στο φεστιβάλ από γκολ απέναντι στην Κοπεγχάγη, την οποία κατατρόπωσαν με 4-2 στην Δανία και έκαναν το 3Χ3 στο Champions League. Με τον Παντελή Χατζηδιάκο στο αρχικό σχήμα, οι γηπεδούχοι βρέθηκαν πίσω στο σκορ στο 20΄από τον Ενμέτσα, όμως ισοφάρισαν στο 33΄ με αυτογκόλ του Αντόν.

Στο β΄μέρος ωστόσο πήραν φόρα και δεν ανάκτησαν πλήρως τα ηνία του ματς. Αρχικά στο 61΄ο Μπενσεμπαϊνί έδωσε ξανά το προβάδισμα στους Γερμανούς από το σημείο του πέναλτι, ενώ στο 76΄ο Ενμέτσα χτύπησε ξανά για το 3-1. Στο 87΄ο Φάμπιο Σίλβα πρόσθεσε το κερασάκι στην τούρτα, ενώ το μόνο που κατάφερε η Κοπεγχάγη είναι να περιορίσει την έκταση της ήττας μειώνοντας σε 4-2 με σκόρερ τον Ντάντασον στο 90΄.

Νιούκαστλ - Μπενφίκα 3-0

Ο ευρωπαϊκός εφιάλτης της Μπενφίκα συνεχίστηκε στην Αγγλία. Η ομάδα του Ζοσέ Μουρίνιο δεν ήταν και τόσο... Special και είδε τη Νιούκαστλ να περνά από πάνω της σαν οδοστρωτήρας (3-0) για να την αφήσει με μηδέν βαθμούς μετά από τρεις αγωνιστικές. Οι Magpies έτσι, ανέβηκαν στην 7η θέση της League Phase, φτάνοντας τα δύο τρίποντα. Βασικός αγωνίστηκε για τους Αετούς ο Βαγγέλης Παυλίδης.

Η ομάδα του Έντι Χάου ήταν καλύτερη από την αρχή μέχρι το τέλος και προηγήθηκε στο 32' με ωραίο τέρμα του κορυφαίου της παίκτη, Άντονι Γκόρντον. Τη σκυτάλη πήρε στο δεύτερο μέρος ο Χάρβεϊ Μπαρνς. Ο Άγγλος εξτρέμ «χτύπησε» δις στο 71' και το 83' και έβαλε τα κερασάκια στην τούρτα μιας σπουδαίας επικράτησης για τη Νιούκαστλ.