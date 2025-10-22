Δείτε τις ώρες και τα κανάλια μετάδοσης των σημερινών (22/10) παιχνιδιών στη League Phase του Champions League.

Η δράση στην 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League συνεχίζεται απόψε (22/10) με πλούσιο μενού και ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις, με έντονο ελληνικό στοιχείο.

Φυσικά, το παιχνίδι που ξεχωρίζει είναι εκείνο ανάμεσα στην Ρεάλ Μαδρίτης και τη Γιουβέντους, στις 22:00 στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου», απευθείας από το Cosmote Sport 2 και το MEGA.

Την ίδια ώρα, η Σπόρτινγκ των Βαγιαννίδη - Ιωαννίδη υποδέχεται τη Μαρσέιγ (Cosmote Sport 5), η Σλάβια Πράγας του Ζαφείρη έχει εκτός έδρας αποστολή στο Μπέργκαμο με την Αταλάντα (Cosmote Sport 6), και η Κλαμπ Μπριζ του Τζόλη αγωνίζεται στο Μόναχο απέναντι στην Μπάγερν (Cosmote Sport 7).

Εξίσου ενδιαφέρουσες είναι και οι «μάχες» της Άιντραχτ Φρανκφούρτης με τη Λίβερπουλ (22:00, Cosmote Sport 3), της Μονακό με την Τότεναμ (22:00, Cosmote Sport 8), η Τσέλσι υποδέχεται τον Άγιαξ (22:00, Cosmote Sport 4), ενώ στις 19:45 έχουμε τα Αθλέτικ Μπιλμπάο - Καραμπάχ (Cosmote Sport 2) και Γαλατάσαραϊ - Μπόντο Γκλιμτ (Cosmote Sport 3).