Ο Ζέλσον Μάρτινς θα τεθεί απέναντι με την ομάδα που τον παρακολουθούσε στενά το καλοκαίρι του 2016 και μάλιστα κόντραρε με τη Ρεάλ Μαδρίτης για την περίπτωση του. Το Gazzetta θυμάται τις δηλώσεις του αθλητικού διευθυντή της Μπαρτσελόνα για τον 30χρονο εξτρέμ του Ολυμπιακού.

«Ενδιαφέρον από τη Ρεάλ Μαδρίτης, την Μπαρτσελόνα και τη Γιουνάιτεντ; Δεν γνωρίζω τίποτα γι' αυτό, ούτε καν το σκέφτομαι. Έχω συμβόλαιο μέχρι το 2021 και είμαι επικεντρωμένος στη Σπόρτινγκ», ήταν η απάντηση του Ζέλσον Μάρτινς πίσω στο καλοκαίρι του 2016, όταν ήταν ένα από τα hot ονόματα της μεταγραφικής αγοράς.

Σε ηλικία 21 ετών, ο Πορτογάλος ποδοσφαιριστής είχε τραβήξει όλα τα βλέμματα πάνω λόγω της ταχύτητας αλλά και της εξαιρετικής τεχνικής κατάρτισης που είχε. Και φτάνουμε στο σήμερα, όπου ως ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού, θα τεθεί αντιμέτωπος με την ομάδα που όντως είχε εξετάσει σοβαρά την περίπτωση του.

Ο Αριέδο Μπραϊντα είχε παραδεχθεί ότι είχε σημειώσει στη λίστα του τον Πορτογάλο ποδοσφαιριστή ενώ την ίδια στιγμή, η Ρεάλ Μαδρίτης είχε κινηθεί για την απόκτησή του, προτού ο παίκτης καταλήξει εν τέλει στην Ατλέτικο Μαδρίτης το καλοκαίρι του 2018. Αλλά ας τα πάρουμε με τη σειρά.

Σεζόν 2015/16. Ο Ζέλσον Μάρτινς έχει γίνει βασικό μέλος στα πλάνα του Ζόρζε Ζεσούς και ολοκληρώνει τη χρονιά με 42 παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις και απολογισμό 7 γκολ και 3 ασίστ, αφήνοντας εξαιρετικές εντυπώσεις. Οι σκάουτ δεν άργησαν να εμφανιστούν και το καλοκαίρι του 2016, τα «λιοντάρια» δέχονται από παντού κρούσεις.

Η απάντηση ήταν αρνητική ενώ ο παίκτης είχε υπογράψει συμβόλαιο μέχρι το 2021 (πέντε χρόνια). Λίγους μήνες μετά το κλείσιμο της μεταγραφικής περιόδου, ο αθλητικός διευθυντής της Μπαρτσελόνα, Αριέδο Μπραϊντα παραδέχεται το ενδιαφέρον των «μπλαουγκράνα» για τον ταλαντούχο εξτρέμ.

«Παρακολουθούμε τον Ζέλσον Μαρτίνς. Είναι ένας νεαρός παίκτης με πολύ ταλέντο, τον οποίο η Μπαρτσελόνα παρακολουθεί και θα συνεχίσει να παρακολουθεί. Η Μπαρτσελόνα γνωρίζει τι συμβαίνει στο... πορτογαλικό ποδόσφαιρο και δεν μπορώ να κρύψω ότι ο Ζέλσον Μαρτίνς είναι ένας από τους παίκτες που εξετάζουμε».

Η ρήτρα αποδέσμευσης άγγιζε τα 60 εκατ. ευρώ ενώ δημοσίευμα της « Sport » εκείνη την εποχή, αποκάλυψε ότι η Μπαρτσελόνα είχε την ευκαιρία να αποκτήσει τον Μάρτινς το 2012 όταν ακόμα ήταν στις ακαδημίες της Σπόρτινγκ. Ο λόγος ήταν το κόστος της μεταγραφής του Τζέφρεν Σουάρες από τα «λιοντάρια», το οποίο δεν γινόταν να καλυφθεί εξ ολοκλήρου.

Ωστόσο, αντί για τον Ζέλσον, η Μπαρτσελόνα πήρε τους Έντγκαρ Ιε και Αγκοστίνιο Κα, με κανέναν από τους δύο να μην τους... βγαίνει. Πάμε πάλι στο κομμάτι της μεταγραφής του.

Η σεζόν 2016/17 ολοκληρώθηκε με ακόμα καλύτερους αριθμούς για τον διεθνή ποδοσφαιριστή με 10 ασίστ και 6 γκολ σε 46 αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις και την τιμή του να ανεβαίνει συνεχώς.

Αποκορύφωμα βέβαια είναι τη τελευταία του σεζόν στην πορτογαλική ομάδα, όταν έκανε double-double με 13 γκολ και 12 ασίστ σε 52 ματς σε όλες τις διοργανώσεις, φτάνοντας και μέχρι τα προημιτελικά του Europa League. Τελικά, αντί της Ρεάλ και της Μπαρτσελόνα, ο Ζέλσον κατέληξε στην Ατλέτικο Μαδρίτης αντί 30 εκατ. ευρώ.