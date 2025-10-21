Μεντιλίμπαρ vs Μπαρτσελόνα: Της έβγαλε το... λάδι τις τέσσερις τελευταίες φορές και η βραδιά του 2012

Με την πρώτη σέντρα στον αγώνα της Μπαρτσελόνα με τον Ολυμπιακό, οι «μπλαουγκράνα» θα γίνουν η ομάδα που έχει αντιμετωπίσει περισσότερες φορές στην καριέρα του ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Η παράδοση δεν είναι υπέρ του αλλά υπάρχουν τέσσερα παιχνίδια για τα οποία μπορεί να... καμαρώνει.

Ιδιαίτερο είναι για τα μάτια του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, το παιχνίδι του Ολυμπιακού κόντρα στην Μπαρτσελόνα για την 3η αγωνιστική του League Phase του Champions League. Όχι μόνο για τη σπουδαιότητα του ή την επιστροφή του Ισπανού τεχνικού στα ισπανικά γήπεδα αλλά για το γεγονός ότι οι «μπλουγκράνα» θα γίνουν το κλαμπ που έχει αντιμετωπίσει περισσότερες φορές.

Συγκεκριμένα, αυτή θα είναι η 28η φορά που θα τεθούν αντιμέτωπες οι δύο πλευρές, κάτι που έχει συμβεί μόνο με την Ατλέτικο Μαδρίτης, ενώ για πρώτη φορά, θα γίνει με ομάδα εκτός Ισπανίας. Η παράδοση δεν είναι υπέρ του 64χρονου προπονητή των Πειραιωτών, καθώς μετράει 23 ήττες, ωστόσο υπάρχουν τέσσερα παιχνίδια, τα οποία μπορούν να είναι οδηγός για τον ίδιο.

Το Gazzetta θυμάται τις τέσσερις φορές που ο Μεντιλίμπαρ έβαλε δύσκολα στην Μπαρτσελόνα και μάλιστα αυτό συνέβη σε τέσσερις διαφορετικές φάσεις των Καταλανών.

Βαγιαδολίδ - Μπαρτσελόνα 1-1 (2007)

Η πρώτη φορά που ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ βρέθηκε αντιμέτωπος με την Μπαρτσελόνα ήταν πίσω στη σεζόν 2007/08, όταν ήταν προπονητής στη Βιγιαδολίδ. Τότε, οι «μπλαουγκράνα» είχαν παίκτες όπως ο Μέσι, ο Ροναλντίνιο, ο Τσάβι, ο Ινιέστα, ο Τουρέ, ο Πουγιόλ και άλλα αστέρια, υπό τις οδηγίες του Φρανκ Ράικαρντ.

Η ομάδα του Μεντιλίμπαρ προηγήθηκε στο 15ο λεπτό χάρη στο γκολ του Λιορέντε αλλά ο Ροναλντίνιο βρήκε τον δρόμο προς την ισοφάριση στο 42ο λεπτό, διαμορφώνοντας και το τελικό 1-1, βαθμός-χρυσάφι αν αναλογιστούμε ότι η Βαγιαδολίδ ήταν νεοφώτιστη και έμεινε στη μεγάλη κατηγορία με τρεις βαθμούς διαφορά ενώ η Μπαρτσελόνα τερμάτισε τρίτη.

Οσασούνα - Μπαρτσελόνα 3-2 (2012)

Το παιχνίδι που θα ήθελε να ξαναζήσει ο Μεντιλίμπαρ το βράδυ της Τρίτης (21/10). Σεζόν 2011/12 και 23η στροφή του πρωταθλήματος, με τον 64χρονο προπονητή να είναι στον πάγκο της Οσασούνα. Κόντρα στην Μπαρτσελόνα, ο σύλλογος κάνει ένα από τα καλύτερα παιχνίδια εκείνης της χρονιάς, φεύγοντας με τους τρεις σημαντικούς βαθμούς.

Μέχρι το 22', η Οσασούνα είχε προηγηθεί με 2-0 (!) χάρη στα δύο γκολ του Λέκιτς και παρότι μείωσαν οι «μπλαουγκράνα» στο 51' με τον Αλέξις Σάντσες, οι γηπεδούχοι πήραν εκ νέου προβάδισμα δύο τερμάτων με τον Ραούλ Γκαρθία στο 56'. Παρά τη μείωση του σκορ σε 3-2 από τον Τέγιο, η Οσασούνα έφυγε νικήτρια και άφησε ακόμα πιο πίσω την Μπαρτσελόνα στη μάχη του τίτλου (-10 από τη Ρεάλ).

Εϊμπάρ - Μπαρτσελόνα 2-2 (2019)

Φινάλε στη σεζόν 2018/19 και η Εϊμπάρ του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ φιλοξένησε την Μπαρτσελόνα για την τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος. Με αντίπαλο τον Ερνέστο Βαλβέρδε στη μάχη των Βάσκων, ο έμπειρος κόουτς είδε την ομάδα του να ανοίγει το σκορ στο 20' με τον Κουκουρέγια.

Ο Μέσι με δύο γκολ ανέτρεψε το σκορ σε 1-2 πριν τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου όμως ένας γνωστός μας στα ελληνικά γήπεδα, ο Πάμπλο Ντε Μπλάσις, ισοφάρισε και διαμόρφωσε το τελικό 2-2 στο 45', απέναντι στην πρωταθλήτρια της χώρας εκείνη τη σεζόν.

Μπαρτσελόνα - Εϊμπάρ 1-1 (2020)

Τελευταίο θετικό αποτέλεσμα του Μεντιλίμπαρ κόντρα στην Μπαρτσελόνα, ήταν τη σεζόν 2020/21, όταν η Εϊμπάρ έφυγε από το Camp Nou με τον βαθμό της ισοπαλίας, στο πλαίσιο της 16ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος. Ο Κίκε Γκαρθία άνοιξε το σκορ για τους φιλοξενούμενους στο 57ο λεπτό και... πάγωσε το γήπεδο.

Τελικά, ο Ουσμάν Ντεμπελέ διαμόρφωσε το τελικό 1-1 δέκα λεπτά αργότερα, με την Εϊμπάρ να φεύγει με τον βαθμό της ισοπαλίας από το γήπεδο της Βαρκελώνης.

Άξιο αναφοράς είναι ότι στα τελευταία τέσσερα ματς που έχει αντιμετωπίσει την Μπαρτσελόνα ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, οι «μπλαουγκράνα» ίδρωσαν για να πάρουν τη νίκη. Εκτός από την εντός έδρας ισοπαλία με την Εϊμπάρ, ο Ισπανός τεχνικός έχει ηττηθεί σε τρία ματς με σκορ 1-0 και μάλιστα στο τέλος. Συγκεκριμένα:

Εϊμπάρ - Μπαρτσελόνα 0-1: Χρειάστηκε το γκολ του Γκριεζμάν στο 81ο λεπτό για να πάρει τους τρεις βαθμούς.

Χρειάστηκε το γκολ του Γκριεζμάν στο 81ο λεπτό για να πάρει τους τρεις βαθμούς. Αλαβές - Μπαρτσελόνα 0-1: Με διαφορετική ομάδα, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έγινε πονοκέφαλος για τον Τσάβι, που είδε το κλαμπ να λυτρώνεται με το τέρμα του Ντε Γιονγκ στο 87ο λεπτό.

Με διαφορετική ομάδα, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έγινε πονοκέφαλος για τον Τσάβι, που είδε το κλαμπ να λυτρώνεται με το τέρμα του Ντε Γιονγκ στο 87ο λεπτό. Μπαρτσελόνα - Σεβίλλη 1-0: Σε ένα ματς όπου η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ήταν καλύτερη στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα. Τελικά οι «μπλαουγκράνα» στάθηκαν τυχεροί και με το αυτογκόλ του Σέρχιο Ράμος στο 76', πανηγύρισαν τους τρεις βαθμούς στο «Μονζουίκ».

Φυσικά, είναι διαφορετικό που το επόμενο παιχνίδι με την Μπαρτσελόνα καθώς θα είναι ως προπονητής του Ολυμπιακού, μίας ομάδας που κάνει πρωταθλητισμό και έχει αρκετή εμπειρία από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.