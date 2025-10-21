Ο Φλικ έμαθε να κρατάει χαμηλό προφίλ. Όμως στη Βαρκελώνη, η πίεση, οι τραυματισμοί, οι... κόντρες με Ντέκο και η εσωτερική φθορά, γεννούν έναν άλλο άνθρωπο. Και μια διαφορετική, ανήσυχη Μπάρτσα.

Τον Χάνσι Φλικ τον ήξεραν ως έναν ήρεμο τύπο. Και δεν ήταν μάσκα, ο ίδιος περιγράφει τον εαυτό του ως ένα υπερβολικά ήρεμο άτομο, σε τέτοιο βαθμό που έμοιαζε απαθής. «Όταν ήμουν στον πάγκο της Μπάγερν και νικήσαμε την Μπαρτσελόνα 8-2», θυμήθηκε ο Γερμανός προπονητής για το στραπάτσο της ομάδας του Μέσι και της παρέας του στα προημιτελικά του Champions League στη Λισαβόνα το 2020, «υπήρχαν πλάνα μου με το ίδιο πρόσωπο σε όλα τα γκολ».

Όμως κάτι άλλαξε από τότε που μετακόμισε στη Βαρκελώνη. Ένας νέος Φλικ που προκαλεί απορία στη Γερμανία: «Χάνει την ψυχραιμία του, διαμαρτύρεται υπερβολικά έντονα και, στην ίδια φάση, δέχεται πρώτα κίτρινη κάρτα και μετά αποβάλλεται με δεύτερη κίτρινη», περιέγραψε η Bild την αποβολή του προπονητή των Mπλαουγκράνα απέναντι στην Τζιρόνα το περασμένο Σάββατο, μετά από έντονες διαμαρτυρίες και μια προσβλητική χειρονομία. Ο ίδιος ο Γερμανός δεν νιώθει καλά με αυτή τη νέα του εικόνα: «Δεν μου αρέσει να με βλέπω στην τηλεόραση, ούτε θέλω ο εγγονός μου να με βλέπει να κάνω τέτοια πράγματα, ίσως πρέπει να αλλάξω τη συμπεριφορά μου».



Ωστόσο, αυτή η νέα προσωπικότητα τού φαίνεται αναπόφευκτη, σαν καθρέφτης της ταραχώδους κατάστασης στην Μπαρτσελόνα «Δεν είμαι νευρικός, αλλά δεν έχω τα ίδια συναισθήματα όπως παλιά. Τώρα έχω άλλα συναισθήματα. Αυτός ο σύλλογος με έχει αλλάξει. Λατρεύω την Μπαρτσελόνα και τη Βαρκελώνη. Θέλω να τα δώσω όλα. Ζω για τον σύλλογο».

Η απώλεια της ψυχραιμίας, σύμφωνα με τον ίδιο, έχει να κάνει με την ταύτισή του με την Μπαρτσελόνα και έχει εξήγηση: η πίεση που ασκείται στην ομάδα του. Την περασμένη σεζόν, όταν ο Φλικ δημιούργησε μια ομάδα ελκυστική και αποτελεσματική που κατέκτησε τα πάντα στην Ισπανία και έφτασε στα ημιτελικά του Champions League. Πέρσι, οι πρώτοι αμυντικοί ήταν οι επιθετικοί του. Η Μπαρτσελόνα, για παράδειγμα, ανακτούσε κατά μέσο όρο 10,10 μπάλες στην επιθετική ζώνη πέρυσι. Φέτος, το στατιστικό έχει πέσει στις 8,10, δηλαδή δύο μπάλες λιγότερες ανά αγώνα. «Έχει να κάνει με την τοποθέτηση, το πώς είμαστε τοποθετημένοι και την απόσταση από τον αντίπαλο...», εξηγεί ο Φλικ. Και προσθέτει: «Αν είσαι πολύ μακριά, χάνεις, γιατί πρέπει να τρέχεις και δίνεις χρόνο στον αντίπαλο – και αυτό μας σκοτώνει αμυντικά. Πρέπει να το αλλάξουμε αυτό».

Αλλά η έλλειψη πειθαρχίας στην πίεση δεν φαίνεται μόνο στην άμυνα, όπου δέχεται σχεδόν τα ίδια γκολ (1,2 πέρυσι, έναντι 1,18 φέτος), αλλά κυρίως γίνεται ορατή στην επίθεση. Η Μπάρτσα πέφτει από 2,9 γκολ ανά αγώνα σε 2,49, ενώ το ποσοστό ευστοχίας της έχει μειωθεί από 16,8% σε 12,2%. «Η αμυντική φάση αφορά όλη την ομάδα. Στο τέλος ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε και ποιο είναι το πλάνο του κόουτς. Θα πιέσουμε όπως παλιά», δήλωσε ο Φερμίν Λόπεθ. Και κοίταξε προς την… ιατρική λίστα:

«Ο Ραφίνια είναι πολύ σημαντικός και ανυπομονούμε να επιστρέψει το συντομότερο δυνατόν».

Την περασμένη χρονιά, ο Ραφίνια και ο Λαμίν Γιαμάλ βασάνιζαν τις άμυνες των αντιπάλων, μετατρέποντας την Μπαρτσελόνα σε μια ομάδα αποπνικτική και συμπαγή.

«Μου λείπει ο Ραφίνια, ήταν πολύ σημαντικός την περασμένη σεζόν. Είναι φανταστικός», επέμεινε ο Φλικ. Αυτό τη Δευτέρα, την ώρα που ο Φεράν και ο Ραφίνια προπονούνταν στο γήπεδο δίπλα στο «Τίτο Βιλανόβα», το προπονητικό κέντρο της πρώτης ομάδας, ο Φλικ έστειλε τους βοηθούς του να μιλήσουν με τους εξτρέμ.

Είναι απαραίτητο, σύμφωνα με πηγές από το αθλητικό τμήμα, να ανακτήσει η Μπαρτσελόνα την ένταση στις πτέρυγες. Ένα χαρακτηριστικό που, βέβαια, δεν είναι το δυνατό σημείο του Ράσφορντ, ο οποίος επίσης έλαβε οδηγίες από έναν από τους βοηθούς του Φλικ στην τελευταία προπόνηση πριν τον αγώνα με τον Ολυμπιακό. «Όταν δεν έχει την μπάλα, είναι δράμα», λένε οι ίδιες πηγές από την άμυνα.

Ο Φλικ, από την άλλη, εκτιμά την προσπάθεια του Άγγλου επιθετικού: «Είναι μια καλή επιλογή να παίξει στο “9”, αλλά μπορεί να αγωνιστεί και στο “11”. Όταν σκεφτήκαμε να τον φέρουμε, ξέραμε ότι είναι πολυδιάστατος. Έχει βελτιωθεί πολύ. Έχει πολλά θετικά στοιχεία». Η πρωταθλήτρια Ισπανίας χάνει τη μανία της για πίεση, ο Χάνσι Φλικ, την απαράλλαχτη ηρεμία του.

Και ο τεχνικός δεν είναι άνετος με αυτό. Πριν το Clasico πάντως, ο Γερμανός σκέφτεται τον Ολυμπιακό, μιας και η εντός έδρας ήττα από την Παρί, δεν του αφήνει περιθώρια για απώλειες.

Κρίση ανάμεσα σε Φλικ και Ντέκο;

Ισως η πίεση να πηγάζει και από τις όχι και πιο ήρεμες σχέσεις του με τον Ντέκο. Ο τελευταίος σύμφωνα με την «ABC» ζήτησε από τον Γερμανό τεχνικό να τραβήξει τη γραμμή άμυνας 10 μέτρα πίσω. Ο προπονητής απάντησε ότι το πρόβλημα δεν είναι η απόσταση, αλλά η αμυντική προσήλωση.

Ο σύλλογος πηγαίνει άσχημα και για δεύτερη σερί σεζόν κλείνει το οικονομικό έτος με ζημιές, κάτι που στο παρελθόν, αν δεν είχαν αλλάξει οι κανονισμοί από τον Λαπόρτα, θα σήμαινε υποχρεωτική παραίτηση. Όμως ο πρόεδρος ξέρει πώς να παίζει στα όρια, να τα «μπερδεύει» με άλλους, ακόμα και με την κυβέρνηση όταν τον βολεύει, να γελοιοποιεί τους αντιπάλους του και να περιορίζει τη συμμετοχή των μελών, που ούτως ή άλλως είναι διατεθειμένοι να εγκρίνουν τα πάντα, όπως έγινε ξανά στη Γενική Συνέλευση.

Αγωνιστικά, τα πράγματα είναι τελείως ανάποδα. Η Μπαρτσελόνα έχει χάσει την ισορροπία και την αρμονία της προηγούμενης σεζόν και περνά δύσκολες στιγμές στην επίθεση. Δεν υπάρχει εμπιστοσύνη στους νεαρούς παίκτες και λείπει η ηρεμία από τον Γερμανό τεχνικό, που πέρυσι δεχόταν οδηγίες ως δοκιμαστικός, αλλά φέτος απαιτεί εξουσία και προστασία στο ρόλο του. Από την αρχή της χρονιάς απορρίπτει κάθε υπόδειξη που προέρχεται από τη διοίκηση.

Ο Αλεχάντρο Ετσεβαρία και ο Ντέκο, που επίσης ξέρει προσπάθησαν να μιλήσουν με τον Φλικ και να του εξηγήσουν ότι η αμυντική του γραμμή, γνωστή και ως «γραμμή Φλικ», έχει πάψει να είναι αποτελεσματική. Οι αντίπαλοι έχουν μάθει να στρίβουν με τη μπάλα και να πασάρουν στον χώρο, προκαλώντας ζημιά με αντεπιθέσεις. Του πρότειναν να μετακινήσει τη γραμμή 10 μέτρα πιο πίσω.

Ο Φλικ φέρεται να απάντησε ότι το πρόβλημα δεν είναι θέμα απόστασης, αλλά έλλειψης προσήλωσης. Όταν ο Λεβαντόφσκι και ο Λαμίν Γιαμάλ δεν θέλουν να αμυνθούν, η ισορροπία χάνεται γρήγορα. Ο Ραφίνια είναι τραυματίας, ο Μπάλντε είναι αδύναμος αμυντικά, και ο τεχνικός δεν θέλει να παρεκκλίνει από τη «γερμανική του τετραγωνική λογική». Λυπάται που οι παίκτες δεν έχουν το επίπεδο δέσμευσης της περασμένης σεζόν – κάτι που λέει δημόσια από εκείνη τη συνέντευξη τύπου όπου δήλωσε ότι «τα εγώ καταστρέφουν την επιτυχία της ομάδας».

Ούτε ο Ετσεβαρία ούτε ο Ντέκο κατάφεραν να τον μεταπείσουν. Ο τελευταίος, ωστόσο, πιστεύει ότι ίσως έπεισε τον βοηθό προπονητή, Μάρκους Ζοργκ, και ελπίζει ότι αυτός θα είναι πιο αποτελεσματικός στη συζήτηση με τον προϊστάμενό του. Όσον αφορά τον Φλικ, ο σύλλογος θεωρεί ότι πρέπει να του υπενθυμιστεί πως είναι υπάλληλος.

Η έντονη απάντησή του την περασμένη εβδομάδα, όταν ρωτήθηκε αν κάποιο μέλος της διοίκησης τού είχε υποδείξει να μην τιμωρήσει τον Λαμίν Γιαμάλ για καθυστέρηση σε μια ομιλία εμψύχωσης, ήταν άλλο ένα σύμπτωμα της έντασης που επικρατεί στον πάγκο της Μπάρσα. Οι πρόεδροι είτε μιλούν απευθείας με τους προπονητές, είτε μέσω ανθρώπων εμπιστοσύνης, όπως στη Μπαρτσελόνα, όπου τέτοια θέματα τα διαχειρίζεται ο Ετσεβαρία και συντονίζεται με τον Ντέκο.

Μάλιστα, οι Ισπανοί τονίζουν πως ο κόουτς του συλλόγου πρέπει να μπορεί να διαχειριστεί εγωισμούς, ματαιοδοξίες, ανισόρροπη ανάπτυξη, τις ατέλειες ενός νεανικού και υπερμεγέθους οργανισμού, τόσο οικονομικά όσο και κοινωνικά.

Τί συμβαίνει με Γιαμάλ;

Το ήδη φορτισμένο περιβάλλον επιβαρύνεται περισσότερο από τη δυσκολία διαχείρισης της περίπτωσης του Λαμίν Γιαμάλ. Τα πρόσφατα δημοσιεύματα ανέφεραν ότι ο νεαρός επιθετικός αγωνίστηκε την 1η Οκτωβρίου κόντρα στην Παρί Σεν Ζερμέν έπειτα από παρέμβαση του τεχνικού διευθυντή Ντέκο, παρόλο που ο Χάνσι Φλικ ήθελε να τον αφήσει στον πάγκο, λόγω καθυστέρησης στη συνάντηση πριν το ματς. Ο Φλικ τοποθετήθηκε με έντονο ύφος: «Θα ήθελα να ξέρω ποιος τα διαδίδει αυτά. Είναι σκουπίδια. Έχω πολύ καλή σχέση με τον Ντέκο και εμπιστοσύνη. Ποτέ δεν θα μας ζητούσε κάτι τέτοιο. Αν κάποιος το λέει, λέει ψέματα. Είναι φήμη χωρίς βάση».

Για τη συμπεριφορά του Γιαμάλ πρόσθεσε: «Αυτό που μετράει για μένα είναι η δουλειά του όταν βρίσκεται εδώ. Και είναι άψογος επαγγελματίας. Ό,τι κάνει στον ελεύθερο χρόνο του είναι προσωπική του υπόθεση και δεν επεμβαίνω».

Παρότι δεν ήταν σε θέση να αγωνιστεί για 90 λεπτά, ο Γιαμάλ έπαιξε κόντρα στην Τζιρόνα και ήταν στους κορυφαίους. Ο νεαρός έλειψε από τη λίστα της εθνικής Ισπανίας για τα ματς με Γεωργία και Βουλγαρία, αλλά και από το παιχνίδι της Μπάρτσα με τη Σεβίλλη, λόγω τραυματισμού. Ο Φλικ εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του προς τον ομοσπονδιακό τεχνικό Ντε λα Φουέντε για την έλλειψη φροντίδας των διεθνών παικτών, ιδιαίτερα του Λαμίν. Ο Γιαμάλ μετρά 6 συμμετοχές και 456 λεπτά, έναντι των 11 αγώνων και 932 λεπτών του Πέδρι.

Το επιθετικό τρίο Ραφίνια–Λεβαντόφσκι–Λαμίν, που πέρσι είχε πετύχει 15 γκολ στις πρώτες οκτώ αγωνιστικές (94 συνολικά στη σεζόν), έχει βρεθεί φέτος μαζί στο γήπεδο μόλις για ένα τέταρτο, στο ματς με τη Λεβάντε. Παρότι ο Φερμίν επιστρέφει, ο Φλικ έχει μόλις τρεις διαθέσιμους επιθετικούς, Λαμίν, Ράσφορντ και Ρούνι. Ο «ιός FIFA» έχει αφήσει σοβαρές συνέπειες, τόσο σωματικές όσο και σε επίπεδο διαχείρισης, όπως αποδείχθηκε με την απροσδόκητη απουσία του Λεβαντόφσκι.