Έναν χρόνο μετά τις υποσχέσεις του Χούλιο Τους για δραματική μείωση των τραυματισμών, οι Μπλαουγκράνα μετρούν ήδη οκτώ απόντες και βλέπουν την προληπτική δουλειά να καταρρέει.

Πριν από έναν χρόνο ακριβώς, στις 11 Οκτωβρίου 2024, ο νεοδιορισμένος τότε επικεφαλής του τομέα φυσικής κατάστασης της Μπαρτσελόνα, Χούλιο Τους, υποσχόταν δημόσια πως θα μείωνε κατά 50% τον αριθμό των τραυματισμών στην πρώτη ομάδα.

«Η μόνη λύση είναι η συστηματική δουλειά και η συνεχής προσπάθεια να πείθεται ο παίκτης πως κάθε μέρα πρέπει να κάνει κάτι για την πρόληψη των τραυματισμών», δήλωνε χαρακτηριστικά ο Τους.

«Δεν μπορούμε να πούμε ότι θα τους εξαλείψουμε εντελώς, αλλά είναι αποδεδειγμένο πως με σωστή προληπτική δουλειά, η μείωση των τραυματισμών είναι δραματική. Μιλάω για ένα 50%», επέμενε με σιγουριά ο προπονητής φυσικής κατάστασης.

Ωστόσο, έναν χρόνο μετά από αυτές τις δηλώσεις, η κατάσταση στο ιατρικό δελτίο των Μπλαουγκράνα θυμίζει... διάλυση. Μετά την επιβεβαίωση του τελευταίου τραυματισμού του Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι, ο συνολικός αριθμός των τραυματιών έχει φτάσει τους οκτώ. Ναι, εκτός είναι οι: Λεβαντόφσκι, Όλμο, Γκάβι, Φερμίν, Ραφίνια, Ζοάν Γκαρθία και Τερ Στέγκεν, ενώ ο Γιαμάλ δεν είναι ακόμα στα καλύτερά του. Αν θέλετε με αριθμούς, πάνω από το 30% του ρόστερ είναι με προβλήματα τραυματισμών.

Πρόκειται για μια κατάσταση δύσκολη για οποιονδήποτε προπονητή, πολλώ δε μάλλον όταν βρισκόμαστε ακόμα στην αρχή της σεζόν, με λιγότερο από δύο μήνες αγωνιστικής δράσης.

Σαφώς, στα αποδυτήρια αναζητούνται λύσεις για αυτή την παράλογη κατάσταση. Η προληπτική δουλειά, που την προηγούμενη χρονιά απέδωσε θεαματικά, φέτος καταρρέει σε όλα τα επίπεδα. Κι αυτό είναι που προκαλεί τη μεγαλύτερη αμηχανία: κανείς εντός συλλόγου δεν μπορεί να καταλάβει γιατί κάτι που λειτουργούσε τόσο καλά πέρσι, τώρα έχει αποσυντονιστεί εντελώς.

Το επιχείρημα της συσσώρευσης αγώνων και της κόπωσης δεν πείθει: και την περασμένη χρονιά το πρόγραμμα ήταν εξίσου βαρύ, αλλά τέτοια εποχή υπήρχαν ελάχιστοι τραυματισμοί.

Αντιθέτως, υπήρχε η προσδοκία για ακόμα καλύτερη απόδοση φέτος, δεδομένου ότι η προετοιμασία έγινε κανονικά το καλοκαίρι, μετά από έναν μήνα ξεκούρασης, και με όλο το ρόστερ διαθέσιμο από την πρώτη μέρα. Ωστόσο, οι προσδοκίες διαψεύστηκαν πολύ γρήγορα.

Όλα ξεκίνησαν με τον Τερ Στέγκεν στα τέλη Ιουλίου, ο οποίος υποβλήθηκε σε επέμβαση λόγω ενοχλήσεων στη μέση. Λίγες μέρες αργότερα τραυματίστηκε ο Λεβαντόφσκι στον οπίσθιο μηριαίο. Τον ακολούθησε ο Γκάβι, που είχε ενοχλήσεις στο δεξί γόνατο και τελικά χρειάστηκε αρθροσκόπηση στο μηνίσκο. Ο Αλεχάντρο Μπάλντε ήταν ο επόμενος, επίσης με πρόβλημα στον οπίσθιο μηριαίο, ενώ ο Φρένκι ντε Γιονγκ είχε μυϊκά προβλήματα στο δεξί του πόδι.

Στη συνέχεια εμφανίστηκε το πρόβλημα ηβικής σύμφυσης του Λαμίν Γιαμάλ, το οποίο επιδεινώθηκε από την έλλειψη ευαισθησίας στο ιατρικό τιμ της εθνικής, που του χορήγησε ένεση για να αγωνιστεί με την Τουρκία. Οι τελευταίοι τραυματισμοί ήρθαν από τον Ζοάν Γκαρθία (εγχείρηση στον μηνίσκο), τον Φερμίν Λόπεθ, τον Ραφίνια (οπίσθιο μηριαίο), τον Ντάνι Όλμο (πρόβλημα στο γαστροκνήμιο) και ξανά τον Λεβαντόφσκι, με ρήξη στον δικέφαλο μηριαίο.

Ένας μακρύς κατάλογος τραυματισμών που χρεώνεται ευθέως στον Τους, ο οποίος πριν από έναν χρόνο καμάρωνε για τις μεθόδους του και για τη μείωση των τραυματισμών κατά 50%. Προς το παρόν, πάντως, ο Πέδρι, παραμένει υγιής, αν και στα τελευταία ματς δείχνει εμφανή σημάδια εξάντλησης.

Ο προπονητής Χάνσι Φλικ δεν κρύβει την ανησυχία και την απογοήτευσή του για το πλήθος των τραυματισμών, που τον αναγκάζουν να αναθεωρεί συνεχώς τα πλάνα του για τη διαχείριση του ρόστερ και του ροτέισον. Αν και δεν αμφισβητεί την επάρκεια του ιατρικού τιμ, έχει ήδη ζητήσει άμεσες λύσεις για την αναστροφή της κατάστασης.

Εν όψει του αγώνα με τη Τζιρόνα, ο Γερμανός τεχνικός θα έχει και πάλι στη διάθεσή του τους Φερμίν Λόπεθ και Λαμίν Γιαμάλ, γεγονός που θα αποσυμφορήσει κάπως το ιατρικό δελτίο. Ο Φεράν Τόρες γύρισε από τις υποχρεώσεις του με την Εθνική με ένα πρόβλημα υπερκόπωσης, που πιθανότατα δεν θα τον κρατήσει εκτός. Πιο ανησυχητική είναι η περίπτωση του Ραφίνια, ο οποίος θα χάσει τα ματς με Τζιρόνα και Ολυμπιακό, ενώ οι Όλμο και Λεβαντόφσκι θεωρούνται ήδη εκτός για το clásico.

Μέσα σε αυτό το κλίμα, ο Φλικ καλείται να διαχειριστεί έναν ιδιαίτερα απαιτητικό μήνα με έξι αγώνες σε 23 ημέρες, έχοντας ήδη χάσει την πρωτοκαθεδρία στη LaLiga και γνωρίσει βαριά ήττα από την Παρί στο Champions League.