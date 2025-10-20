Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός: Το μήνυμα του Μεντιλίμπαρ στους παίκτες και τα δύο σενάρια για την ενδεκάδα
Στο Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός η συνθήκη θα είναι διαφορετική. Υπό ποιο πρίσμα όμως; Εδώ όπως μετέφερε ο κόουτς Μεντιλίμπαρ δεν υπάρχει λάθος που να... συγχωρείται. Η Μπαρτσελόνα το κάθε λάθος σου μπορεί να το κάνει γκολ και ο έμπειρος τεχνικός κατέστησε σαφές προς τους παίκτες του ότι πρέπει να δώσουν το 101% των δυνατοτήτων και των δυνάμεών τους και να ποντάρουν και στο ότι η Μπαρτσελόνα μπορεί να μην βρεθεί σε τόσο καλή μέρα.
Ο Μεντιλίμπαρ - που στις δηλώσεις του στάθηκε πως οι απουσίες της Μπαρτσελόνα μπορεί να χαλάσουν τους αυτοματισμούς της - περιμένει μία ομάδα που να είναι σοβαρή, συγκεντρωμένη, compact και να μην κάνει λάθη και δη σοβαρά. Όσο για την 11άδα; Το σχήμα του 4-2-3-1 με τον Τσικίνιο πίσω από τον Ελ Καμπί έχει ένα ελαφρύ προβάδισμα έναντι του 4-3-3. Άρα εφόσον πάμε στο 4-2-3-1 ο Τζολάκης θα είναι ο πορτιέρε με τα φαβορί στην άμυνα να είναι οι Ορτέγα, Πιρόλα, Ρέτσος και Κοστίνια. Για το κέντρο ο Γκαρθία με τον Έσε είναι σε πρώτο πλάνο και μπροστά τους ο Τσικίνιο, στα 2... φτερά ο Ποντένσε πιθανότατα με τον Ζέλσον και στράικερ ο Ελ Καμπί.
Εφόσον δούμε αυτό το σχήμα θα είναι το ίδιο από πλευράς προσώπων με το Άρσεναλ - Ολυμπιακός (2-0). Εκεί όπου ο Βάσκος τεχνικός του Ολυμπιακού έκανε τις επιλογές του για τον αγώνα στο Λονδίνο έχοντας βασικούς τους Γκαρθία, Έσε και Ζέλσον. Η διάταξη τότε ήταν η εξής: Τζολάκης στο τέρμα, άμυνα με Ορτέγα, Πιρόλα, Ρέτσο και Κοστίνια. Κέντρο με Γκαρθία, Έσε και μπροστά τους τον Τσικίνιο. Άκρα με Ζέλσον και Ποντένσε και φορ ο Ελ Καμπί.
Η αποστολή του Ολυμπιακού ανά θέσεις
Γκολκίπερ: Πασχαλάκης, Κουράκλης και Τζολάκης
Αμυντικοί: Ορτέγα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Ρέτσος και Μπρούνο
Μέσοι και μεσοεπιθετικοί: Ντιόγκο Νασιμέντο, Ζέλσον, Γκαρθία, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Στρεφέτσα, Έσε, Ποντένσε, Πνευμονίδης και Μουζακίτης
Επιθετικοί: Ελ Καμπί, Γιάρεμτσουκ και Ταρέμι
