Μεντιλίμπαρ: «Εμείς να τα κάνουμε όλα σωστά και η Μπαρτσελόνα να μην είναι σε καλή μέρα»

Ο Ισπανός προπονητής του Ολυμπιακού δέχθηκε... πολιορκία από τους συμπατριώτες του στη συνέντευξη Τύπου πριν από το ματς με τη Μπαρτσελόνα.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ είχε να πει αρκετά για το Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός. Ο Ισπανός τεχνικός μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου είπε ανάμεσα στα άλλα:

Το στιλ της ομάδας του: Δεν θα αλλάξει τίποτα (για την ομάδα). Αυτή είναι η ιδέα που έχουμε και αυτό δεν θα αλλάξει καθόλου.

Τον Μέσι και άλλους αστέρες: Κάποια φαινόμενα παικτών είναι δύσκολο να επαναληφθούν. Το σημαντικό είναι να διαφοροποιηθούμε. Πάντα θα υπάρχουν δυσκολίες για ένα γκολ. Το σημαντικό είναι να μπορέσουμε να αμυνθούμε σωστά. Έχουν εξαιρετικούς παίκτες όπως ο Γιαμάλ αλλά δεν είναι ο μόνος. Πρέπει να τα κάνουμε όλα σωστά και να δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό.

Την επιστροφή του στην Ισπανία: Είναι πολύ όμορφο που γυρνάω εδώ να παίξω σε αυτήν την πολύ όμορφη διοργάνωση. Ελπίζω και περιμένω αυτό που είπε ο Ντάνι: να είμαστε η πιο καλή βερσιόν του εαυτού μας αλλά δεν φτάνει μόνο αυτό. Πρέπει και η Μπαρτσελόνα να μην είναι σε καλή μέρα. Έχουμε τη θέληση. Θέλουμε να κάνουμε ένα πολύ καλό παιχνίδι. Αξίζει να αναφερθούμε και στον προπονητή της Μπαρτσελόνα.

Τον Πέδρι: Έχουμε πολλά σενάρια διαφορετικά και δεν αφορά μόνο στον Πέδρι. Στο επίπεδο που παίζει ο ίδιος είναι σαν ξεχνάμε τους υπόλοιπους. Είναι οι πάσες που δίνει και αυτός που τρέχει περισσότερο.

Τους αγώνες του με τη Μπαρτσελόνα: Είναι διαφορετικό παιχνίδι αρχικά. Πριν 2-3 σεζόν ήταν η Σεβίλλη που ήταν τελευταία και χάσαμε. Τις περισσότερες φορές απέναντι στη Μπαρτσελόνα ήταν στην ομαδάρα (έτσι αναφέρεται στη μετάφραση) του Γκουαρντιόλα. Ερχόμαστε με τη θέληση. Το καλό του Ολυμπιακού είναι ο κόσμος του (που ζητά πάντα τη νίκη). Οι φανς μας είναι εδώ για να μας βοηθήσουν. Είναι αυτοί που μας δίνουν ώθηση.

Την αγάπη από τους Ισπανούς και το εάν ετοιμάζει έκπληξη: Όχι δεν πρόκειται να πω κάτι τέτοιο. Είμαι εδώ και για κάτι καλό και για κάτι κακό. Ότι γίνει.

Τα αποτελέσματα της Μπαρτσελόνα: Η αντίπαλη ομάδα έχει πολλά πράγματα να σκεφτεί. Ο τρόπος που παίζει η Μπαρτσελόνα δεν έχει αλλάξει. Πρέπει να αλλάξει ίσως όσον αφορά στους παίκτες γιατί έχει πολλούς τραυματίες. Μπορεί οι αυτοματισμοί που έχουν στο σύστημά τους να χαθούν. Η άμυνα επίσης να μην είναι πολύ ψηλά ή χαμηλά. Θα προσπαθήσουν να έχουν περισσότερη κατοχή και να μην δώσουν ελευθερία.

Τον Φλικ και την αποβολή του: Και εμένα με έχουν αποβάλλει. Με την ηλικία (όσο μεγαλώνεις) ηρεμεί κανείς. Αυτό εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Δεν νομίζω να τον αποβάλλουν ξανά. Είναι ένας έξυπνος άνθρωπος.

Τους παίκτες που έχουν θητεία στη Μπαρτσελόνα και τον Ολυμπιακό και εάν μίλησε μαζί τους ή με τον Βαλβέρδε: Συνήθως δεν το κάνω αυτό. Σήμερα έχει τόσους τρόπους να μάθεις πως παίζει ο αντίπαλος. Θα μιλήσω με κάποιον που είναι φίλος μου. Υπάρχουν 40.000 τρόποι για να μάθεις έναν αντίπαλο. Μιλάω με τον Ερνέστο αλλά δεν θα ήταν χρήσιμο να τον ρωτήσω για τη Μπαρτσελόνα. Θα μιλάγαμε για τον Ολυμπιακό.

Τα φαβορί για την κατάκτηση του θεσμού: Ανέφερε και τη Μπάγερν και ενώ τόνισε πως έχει να κάνει με την ποιότητα της ομάδας, των παικτών και του προπονητή. Σημείωσε πως υπάρχουν αρκετοί υποψήφιοι.

Το ντέρμπι με τη Ρεάλ: Δεν θα απαντήσω σε αυτό.