Champions League: «Καμία αλλαγή στο φορμάτ της διοργάνωσης», τονίζει η UEFA
Καθώς για ακόμη μία φορά το πρότζεκτ της European Super League εμφανίστηκε στο προσκήνιο, η UEFA αποφάσισε να δώσει την δική της απάντηση στην εταιρεία A22 Sports Management, η οποία βρίσκεται πίσω από τα σχέδια της ESL.
Πιο συγκεκριμένα, την Πέμπτη (9/10), η UEFA ανέφερε ότι ο ΓΓ της ομοσπονδίας, Θεόδωρος Θεοδωρίδης, συναντήθηκε αρκετές φορές σε δημόσιο πλαίσιο με τον συνιδρυτή της Α22, Ανάς Λαγκραρί, χωρίς να υπάρξει κάποιο επίσημο αποτέλεσμα από τις εν λόγω συνομιλίες.
«Επαναλαμβάνουμε κατηγορηματικά ότι δεν υπάρχουν σχέδια αλλαγής στο φορμάτ του Champions League», ανέφερε η UEFA.
Θυμίζουμε πως το αρχικό πλάνο της δημιουργίας μίας νέας διοργάνωσης είχε καταρρεύσει το 2021, μετά τις έντονες αντιδράσεις που είχαν προκληθεί και από τους συυλόγους, αλλά και από τους φιλάθλους ανά τον κόσμο. Μάλιστα πρόσφατα, η Α22 είχε προτείνει στην UEFA μία νέα πρόταση συνεργασίας προκειμένου να γίνει ακόμη πιο ανταγωνιστική η κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση.
