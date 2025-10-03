Σύμφωνα με ισπανικό δημοσίευμα, η Μπαρτσελόνα θέλει να βελτιώσει ακόμα περισσότερο τη σχέση της με την UEFA ανακαλώντας τη στήριξή της για τη δημιουργία της European Super League.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Mundo Deportivo, η Μπαρτσελόνα αποφάσισε να αποσυρθεί από την ιδέα της δημιουργίας της European Super League και να εστιάσει στη βελτίωση των σχέσεών της με την UEFA.

Το κλαμπ θεωρεί πως η ευρωπαϊκή ομοσπονδία έλαβε σοβαρά υπόψη της τα σχόλια των ομάδων, κάνοντας σημαντικές αλλαγές, όπως είναι η αναπροσαρμογή του format των διοργανώσεων και η αύξηση των οικονομικών απολαβών για όσους συμμετέχουν σε αυτές.

Αυτές οι κινήσεις οδήγησαν τους Μπλαουγκράνα στο να αναιρέσουν τη στήριξή τους στον Φλορεντίνο Πέρεθ και τη δημιουργία αυτής της κλειστής λίγκας. Οι σχέσεις των Καταλανών με την UEFA, που τα προηγούμενα χρόνια ήταν τεταμένες λόγω διαφόρων οικονομικών διαφωνιών, φαίνεται να παρουσιάζουν πλέον σημάδια βελτίωσης.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι και η παρουσία του Αλεξάντερ Τσέφεριν στις σουίτες του «Μοντζουίκ», στην αναμέτρηση των Καταλανών με την Παρί Σεν Ζερμέν για τη League Phase του Champions League.