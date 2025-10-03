ESL και UEFA προς... ανακωχή; Νέο Champions League, δωρεάν μεταδόσεις και δραματική League Phase!

Η ESL ρίχνει το τελευταίο της χαρτί προς την UEFA και προτείνει ένα είδος... συγχώνευσης, με ανανεωμένο Champions League, δωρεάν τηλεοπτικές μεταδόσεις και μια αλλιώτικη League Phase.

Με το πέρασμα του χρόνου το όνομα της European Super League απασχολεί όλο και λιγότερο την ποδοσφαιρική επικαιρότητα, μιας και η UEFA δείχνει να κερδίζει τη «μάχη» και την εμπιστοσύνη των ευρωπαϊκών ομάδων απέναντι στο εγχείρημα που οραματίζονται Ρεάλ και Μπαρτσελόνα. Το νέο φορμάτ του Champions League άλλωστε έχει αμβλύνει την στάση των γιγάντων της Ευρώπης που έκαναν παράπονα για δυσανάλογα έσοδα, σε τέτοιο βαθμό μάλιστα που ακόμα και η ESL ζητά... ανακωχή!

Σύμφωνα με αποκλειστικό δημοσίευμα της «Mundo Deportivo», η Α22 - εταιρεία υπεύθυνη πίσω από τη λειτουργία της European Super League - κατέθεσε μια τελευταία πρόταση στην UEFA, που παραπέμπει περισσότερο σε συνεργασία μεταξύ των δυο, παρά σε νέο πεδίο «μάχης». Συγκεκριμένα το ισπανικό Μέσο αποκαλύπτει πως οι σχέσεις μεταξύ των δυο πλευρών έχουν βελτιωθεί ραγδαία τους τελευταίους μήνες, μέσα από μυστικές διαπραγματεύσεις που έχουν πραγματοποιηθεί το 2025 με στόχο ένα ακόμα πιο δυνατό Champions League.

Οι εκπρόσωποι της Α22 άλλωστε αποφάσισαν να εγκαταλείψουν το όνομα της European Super League και αντ΄αυτού να επικεντρωθούν στην περαιτέρω ανάπτυξη του Champions League, μέσα από ένα πλάνο που θα διατηρούσε το όνομα της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης ως έχει και δεν θα προωθούσε μια νέα διχαστική διοργάνωση που θα προκαλούσε έντονους κλυδωνισμούς στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.

Δωρεάν τηλεοπτική μετάδοση όλων των αγώνων

Το Champions League θα παραμείνει στο θρόνο του, όμως όχι με την υφιστάμενη μορφή του. Όπως συνεχίζει το δημοσίευμα, οι υπεύθυνοι πίσω από την ESL έχουν προτείνει δυο μεγάλες αλλαγές στην UEFA: Μια που αφορά την τηλεοπτική μετάδοση κι ακόμα μια που επικεντρώνεται στην δομή της League Phase.

Σε ό,τι αφορά τα τηλεοπτικά, η ESL προτείνει την τηλεοπτική κάλυψη όλων των αγώνων μέσω μιας νέας πλατφόρμας που θα ονομάζεται «UNIFY» και θα προσφέρει δυο επιλογές σε όλους τους τηλεθεατές. Στο βασικό πρόγραμμα θα παρέχεται δωρεάν τηλεοπτική μετάδοση όλων των αγώνων με διαφημίσεις, ενώ θα υπάρχει και η premium επιλογή χωρίς διαφημίσεις, αλλά με οικονομικό αντίτιμο.

Δυο γκρουπ στη League Phase με ισχυρούς και ανίσχυρους

Σε ό,τι αφορά τη δομή της League Phase, η ESL δεν αντιδράει απέναντι στην ενιαία βαθμολογία των 36 ομάδων, αλλά προτείνει μια διαφοροποίηση. Συγκεκριμένα οι 36 ομάδες της League Phase θα χωριστούν σε δυο γκρουπ δυναμικότητας, με βάση το UEFA Rankings. Όσες υπάγονται μεταξύ των θέσεων 1-18 θα υπάγονται στο πρώτο γκρουπ, ενώ οι ομάδες μεταξύ 19-36 θα σχηματίζουν τον δικό τους όμιλο με διάρκεια οκτώ αγωνιστικές.

Μετά το πέρας αυτής της πρώτης φάσης, οι ομάδες που θα τερματίσουν στην πρώτη οκτάδα του πρώτου γκρουπ θα προκριθούν απευθείας στη φάση των «16». Ενώ 16 ομάδες από το πρώτο και δεύτερο γκρουπ αθροιστικά θα περάσουν σε φάση μπαράζ, όπου οι νικητές θα συμπληρώσουν το παζλ των νοκ-άουτ. Οι ομάδες του πρώτου γκρουπ πάντως θα έχουν μεγάλο πλεονέκτημα, καθώς η ομάδα για παράδειγμα που θα τερματίσει στην 9η θέση του πρώτου γκρουπ θα αντιμετωπίσει την τελευταία ομάδα που προκρίθηκε από το δεύτερο γκρουπ.

Μεγάλα ντέρμπι με... σέντρα το 2027

Στόχος πίσω από αυτή την αλλαγή είναι η αύξηση των ντέρμπι και των μεγάλων αγώνων από την πρώτη φάση της διοργάνωσης, όπου τα φαβορί θα δίνουν μεγάλες μάχες μεταξύ τους για το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα στη βαθμολογία. Παράλληλα υποστηρίζεται πως το νέο φορμάτ θα παρείχε μεγαλύτερες ελπίδες στις ομάδες του δεύτερου γκρουπ να συνεχίσουν στη διοργάνωση, ενώ μερικά από τα φαβορί μπορεί να πέσουν θύμα έκπληξης και να μείνουν εκτός από νωρίς.

Το μπαλάκι πλέον βρίσκεται στο γήπεδο της UEFA που προς το παρόν δεν έχει αποδεχτεί την σχετική πρόταση, η οποία εφόσον πάρει το πράσινο φως από την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία θα τεθεί σε λειτουργία από το 2027, όποτε δηλαδή εκπνέει η τρέχουσα συμφωνία για τα τηλεοπτικά δικαιώματα.