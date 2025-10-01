Ολυμπιακός: Τα πλάνα του Μεντιλίμπαρ για το παιχνίδι κόντρα στην Άρσεναλ
Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ όπως ξεκαθάρισε και στη συνέντευξη Τύπου πριν από το Άρσεναλ - Ολυμπιακός δεν θα αλλάξει κάτι στην ομάδα του ούτε σε επίπεδο προσέγγισης ούτε από πλευράς νοοτροπίας. Άρα να περιμένουμε έναν κλασικό Ολυμπιακό και σε αυτήν την περίσταση.
Τώρα σε επίπεδο αρχικής διάταξης στον Ολυμπιακό το 4-2-3-1 δείχνει να βρίσκεται ένα κλικ πιο πάνω από το 4-3-3. Σε ρόλο φαβορί για την 11άδα είναι ο Τζολάκης και στην άμυνα από αριστερά προς τα δεξιά οι Ορτέγα, Ρέτσος, Πιρόλα και Κοστίνια. Στο κέντρο και ενώ υπάρχουν αρκετές επιλογές (όπως των Σιπιόνι και Γκαρθία) τον πρώτο λόγο έχουν οι Έσε και Μουζακίτης. Πίσω από τον Ελ Καμπί θα είναι ο Τσικίνιο και οι δυνατοί υποψήφιοι στα άκρα είναι ο Ποντένσε και ένας εκ των Ζέλσον - Στρεφέτσα.
Η αποστολή για το παιχνίδι στο Λονδίνο απαρτίζεται από τους εξής ποδοσφαιριστές: Μπιανκόν, Μπρούνο, Τσικίνιο, Κοστίνια, Γκαρθία, Ελ Κααπί, Έσε, Καλογερόπουλος, Τζολάκης, Μουζακίτης, Ντιόγκο Νασιμέντο, Ορτέγκα, Πασχαλάκης, Πιρόλα, Πνευμονίδης, Ποντένσε, Ρέτσος, Σιπιόνι, Στρεφέτσα, Ταρέμι, Κουράκλης και Ζέλσον Μαρτίνς.
Αποστολή στο Λονδίνο: Δημήτρης Τομαράς#olympiacos #olympiacosfc pic.twitter.com/WvacmYQwy3— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) September 30, 2025
