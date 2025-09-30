Ομάρ: Με Μαρτίνς και κόσμο αλλάξαμε τη μοίρα του ματς

Ήταν ο στρατηγός της άμυνας, ο αρχηγός με το περιβραχιόνιο, το κρύο αίμα του Σκανδιναβού που βγήκε στο χορτάρι του «Εmirates» Ο Ομάρ Ελαμπντελαουί ήταν παράδειγμα δύναμης, ο άνθρωπος που βρήκε στον Ολυμπιακό καταφύγιο και οικογένεια. Οι μνήμες του από το Λονδίνο δεν είναι απλώς στιγμές ενός παιχνιδιού. Είναι κομμάτια ζωής, που τον έδεσαν για πάντα με την ερυθρόλευκη ιστορία.

«Καλησπέρα Ελλάδα. Ο Ολυμπιακός θα παίξει ξανά με την Άρσεναλ. Για έναν παράξενο λόγο πάντα βρίσκουμε την Άρσεναλ σε γκρουπ και αυτό έχει την πλάκα του. Θυμάμαι τον εαυτό μου να παίζει εναντίον της πολλές φορές. Είχα την τιμή να είμαι μέλος της ομάδας που νίκησε εκτός έδρας δυο φορές. Με λέτε και τυχερό...

Το 2015 όπου ήρθε ένα απίθανο διπλό, αλλά και το 2020 που ήταν ακόμα πιο γλυκό, αλλά και ψυχοφθόρο. Κι αν το 2015 ζήσαμε στιγμές μαγικές, πέντε χρόνια μετά ήρθε ο Γιουσέφ Ελ Αραμπί για να κάνει τη νύχτα μαγική και να την περάσει για πάντα στην ιστορία.

Ο Ολυμπιακός είναι χωρίς αμφιβολία ο σύλλογος που έχω στην καρδιά μου. Ήμουν τόσα χρόνια εκεί, πήρα τίτλους, ήμουν αρχηγός της ομάδας. Το καλύτερο μου ποδόσφαιρο ήταν εκεί και έχω τόσες πολλές αναμνήσεις που θα με συντροφεύουν για πάντα. Νιώθω ότι ήμουν τόσο τυχερός που πέρασα δίπλα σε τόσο σπουδαίους ανθρώπους. Έχω κάνει φίλους για μια ζωή εκεί και νιώθω ότι η Αθήνα και ο Ολυμπιακός θα είναι πάντα ένα σπίτι για μένα.

«Πάμε, Ολυμπιακός!»



Το μήνυμα στήριξης του Ομάρ Ελαμπντελαουί μέσω του Gazzetta στους φίλους του Ολυμπιακού ενόψει του σπουδαίου ματς στο Λονδίνο κόντρα στην Άρσεναλ.#Olympiacos #olympiacosfc pic.twitter.com/Bga573iWJu — gazzetta.gr (@gazzetta_gr) September 30, 2025

Εχω περάσει μοναδικές στιγμές, παίξαμε εξαιρετικό ποδόσφαιρο. Ανατριχιάζω κάθε φορά όταν θυμάμαι το γκολ στο 1-2 με Άρσεναλ, οι οπαδοί έκλαιγαν και ούρλιαζαν. Mέσα από την καρδιά μου, πίστευα 100% ότι μπορούσαμε να πάρουμε το Europa League, αλλά... Ήμασταν εξαιρετικά στημένοι στο γήπεδο, o Πέδρο Μαρτίνς είχε φροντίσει να μας προετοιμάσει και ψυχολογικά. Μπαίνοντας στο γήπεδο ξέραμε πως απόψε κάτι καλό θα συμβεί. Δεν παγώσαμε στην ισοφάριση και το τελευταίο δεκάλεπτο βλέποντας την Άρσεναλ στην περιοχή της ήξερες πως μπορεί να έρθει το γκολ.

Δεν ξεχνάω ούτε λεπτό, την πάσα μου στον Μασούρα, τη σέντρα του, το τελείωμα του Ελ Αραμπί και μετά... τρέλα. Ερυθρόλευκη τρέλα, χιλιάδες οπαδοί μας να κλαίνε. Είναι και αυτό που σου μένει για πάντα. Αλήθεια δεν ξεχνιέται αυτό το ματς. Με τον Μαρτίνς στον πάγκο, με αυτό τον κόσμο εκεί, με τη στήριξη της διοίκησης και τη δική μας προσωπικότητα δεν μπορούσαμε να αφήσουμε το ματς στη μοίρα του. Επρεπε να τη γράψουμε εμείς και αυτό κάναμε. Επαναλαμβάνω, η ομάδα του 2020 ήταν για μεγάλα πράγματα στην Ευρώπη.

Όπως λέω πάντα ο Ολυμπιακός στην Ευρώπη έχει κάτι ξεχωριστό να δώσει αγωνιστικά. Δεν υπάρχει διαφορά ούτε αυτή τη φορά. Πραγματικά πιστεύω πως η ομάδα είναι στα καλύτερά της. Όλα είναι πιθανά. Έχοντας κάνει αυτήν την επισήμανση, η Άρσεναλ είναι πολύ δυνατή σε αυτή τη φάση. Πολύ καλή ομάδα που έχει 'χτιστεί' εδώ και πολλά χρόνια και δείχνει πολύ δυνατή στην Αγγλία. Θα είναι ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι για τον Ολυμπιακό, αλλά όλα είναι πιθανά. Ανυπομονώ για να δω τον αγώνα και εύχομαι στην ομάδα τα καλύτερα. Πάμε Ολυμπιακέ»!