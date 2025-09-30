Δυο από τις κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης συναντώνται αύριο το βράδυ (1/10, 22:00) στην Βαρκελώνη, σε ένα παιχνίδι με τεράστιο ενδιαφέρον αλλά και «τρανταχτές» απουσίες.

Είναι ένα παιχνίδι που πολλοί θα ήθελαν να δουν την 1η Ιουνίου, στον τελικό του Champions League. Ωστόσο η Ίντερ του Σιμόνε Ιντζάγκι χάλασε τα σχέδια των ποδοσφαιρόφιλων. Μπαρτσελόνα και Παρί Σεν Ζερμέν κοντράρονται το βράδυ της Τετάρτης (1/10, 22:00) στο «Μονζουίκ», με στόχο το 2/2 στη League Phase της κορυφαίας διοργάνωσης συλλόγων.

Μια αναμέτρηση γεμάτη προσμονή, αστέρια, δυο προπονητές που είναι αποδεδειγμένα στην ελίτ, φουλ επιθετικό ποδόσφαιρο αλλά και «τρανταχτές» απουσίες. Αυτό διότι αρκετοί από τους σταρ των δυο κλαμπ δεν είναι διαθέσιμοι για το ματς, ελέω τραυματισμών.

Αρχικά, και ξεκινώντας από τους φιλοξενούμενους που ανακοίνωσαν την αποστολή, εκτός θα είναι ο κάτοχος της Χρυσής Μπάλας, Ουσμάν Ντεμπελέ, που ταλαιπωρείται από τις αρχές του μήνα με μυϊκό θέμα. Απόντας θα είναι και ο αρχηγός των Παριζιάνων, Μαρκίνιος, που τέθηκε νοκ-άουτ για μερικές εβδομάδες, όπως επίσης και ο Ντεσιρέ Ντουέ, ο πρωταγωνιστής του περσινού τελικού.

Σε αυτούς ήρθε να προστεθεί και ο Κβίτσα Κβαρατσχέλια, με τους πρωταθλητές Ευρώπης να ενημερώνουν πως ο Γεωργιανός δεν θα ταξιδέψει στην πρωτεύουσα της Καταλονίας.

⚔️ Le groupe parisien retenu pour disputer la 2e journée de la phase de ligue de @ChampionsLeague 👊#FCBPSG I #UCL pic.twitter.com/PZXKUZVA6q September 30, 2025

Από την άλλη πλευρά και στο στρατόπεδο των «μπλαουγκράνα», ο Χάνσι Φλικ γνωρίζει εδώ και ημέρες πως δεν μπορεί να υπολογίζει στους Ραφίνια, Γκάβι και Φερμίν Λόπες. Ο πρώτος αναμένεται να επιστρέψει μετά τη διακοπή των Εθνικών ομάδων, ο δεύτερος θα μείνει εκτός δράσης για τουλάχιστον 5 μήνες, ενώ ο Φερμίν πρόκειται να είναι έτοιμος προς τα τέλη Οκτώβρη.

Πέραν αυτών, εκτός «μάχης» είναι και ο βασικός τερματοφύλακας, Ζοάν Γκαρσία, που υποβλήθηκε σε χειρουργείο στον μηνίσκο του αριστερού γονάτου και αναμένεται να λείψει για 4-6 εβδομάδες. Φυσικά, εκτός αποστολής είναι και ο Μαρκ-Αντρέ Τερ Στέγκεν, που βρίσκεται στα «πιτς» από την αρχή της σεζόν.

Οι περισσότεροι από τους παραπάνω αναμένεται να χάσουν και το παιχνίδι της 21ης Οκτωβρίου με τον Ολυμπιακό, που σύμφωνα με τα τελευταία νέα θα διεξαχθεί στο νέο «Καμπ Νοου», με τον Ραφίνια πιθανότατα να έχει επιστρέψει και τον Φερμίν άκρως αμφίβολο.