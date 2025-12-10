Ο Ολυμπιακός άνοιξε τον χορό των γκολ στο Champions League σε μια βραδιά που σταμάτησε στα 26. Απολαύστε όλα τα γκολ και τις καλύτερες στιγμές στο βίντεο που ακολουθεί.

Βραδιά με ελληνικό χρώμα στο Champions League, εκεί όπου ο Ολυμπιακός έβαλε το... λιθαράκι του στον απολογισμό των γκολ της πρώτης ημέρας της 6ης αγωνιστικής. Το γκολ του Ζέλσον Μάρτινς άλλωστε χάρισε την πρώτη νίκη τους ερυθρόλευκους που έσπασαν το ρόδι στο Καζακστάν απέναντι στην Καϊράτ Αλμάτι (0-1) και συγκαταλέχθηκε ανάμεσα στα 26 της συνολικής βραδιάς.

Η νίκη της Μπάγερν με 3-1 επί της Σπόρτινγκ των Ιωαννίδη - Βαγιαννίδη ανέβασε ακόμα υψηλότερα τον πήχη της παραγωγικότητας, όμως η πρωτιά ανήκει αλλού! Στην Ολλανδία η Ατλέτικο Μαδρίτης πανηγύρισε μεγάλη νίκη με 3-2 επί της Αιντχόφεν σε φεστιβάλ από γκολ, ισάξιο με εκείνο που συνέβη την ίδια ώρα στο Βέλγιο ανάμεσα σε Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ και Μαρσέιγ.

Εκεί όπου οι Μασσαλοί με μεγάλη ανατροπή πανηγύρισαν τη νίκη με 3-2 σε ένα από τα πιο χορταστικά ματς της βραδιάς. Πιο... ταπεινή σε σκορ ήταν η νίκη της Μπαρτσελόνα με 2-1 επί της Άιντραχτ, όπως και η μεγάλη έκπληξη που επιφύλασσε η Αταλάντα στην Τσέλσι που επικράτησε με το ίδιο σκορ.