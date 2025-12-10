Ο Ολυμπιακός νίκησε για πρώτη φορά στη League Phase του Champions League, Λϊβερπουλ και Αταλάντα πήραν σπουδαίες νίκες στα ντέρμπι της ημέρας, η Μπάγερν «έπιασε» την Αρσεναλ στην κορυφή.

Η 6η αγωνιστική της League Phase του Champions League ξεκίνησε σήμερα με την πρώτη νίκη του Ολυμπιακού, ο οποίος επικράτησε 1-0 της Καϊράτ στο Αλμάτι, χάρη στο υπέροχο πλασέ του Ζέλσον στο 73'. Οι Ερυθρόλευκοι έφτασαν στην 26η θέση της κατάταξης και αν νικήσουν στα δύο επόμενα ματς εντός έδρας τη Λεβερκούζεν και τον Αγιαξ στο Αμστερνταμ θα εξασφαλίσουν εκτός συγκλονιστικού απροόπτου την πρόκρισή τους στα play offs της διοργάνωσης, ενώ διατηρεί ελπίδες ακόμα κι αν κατακτήσει τέσσερις βαθμούς σ' αυτά τα παιχνίδια.

Κατά τα λοιπά, η Σπόρτινγκ Λισσαβώνας των Ιωαννίδη - Βαγιαννιδη (μπήκαν ως αλλαγές στο τελευταίο δεκάλεπτο) ηττήθηκε με 3-1 στο Μόναχο από την Μπάγερν, παρότι προηγήθηκε 0-1, η Μπαρτσελόνα νίκησε δύσκολα 2-1 την Αϊντραχτ Φρανκφούρτης, η Αταλάντα πήρε σπουδαία νίκη με ανατροπή επί της Τσέλσι και στο ντέρμπι της ημέρας η Λίβερπουλ χωρίς τον Μο Σαλάχ νίκησε 1-0 την Ιντερ στο Μιλάνο με πέναλτι του Σομποσλάι στο 87'. Πολύ σημαντικά τρίποντα πήραν εκτός έδρας Μαρσέιγ και Ατλέτικο Μαδρίτης, ενώ η Τότεναμ «καθάρισε» εύκολα της Σλάβια Πράγας του Χρήστου Ζαφείρη που αγωνίστηκε ως αλλαγή στο Λονδίνο.

Στο αυριανό πρόγραμμα ξεχωρίζει το ντέρμπι Ρεάλ Μαδρίτης - Μάντσεστερ Σίτι, ενώ η πρωτοπόρος Αρσεναλ αντιμετωπίζει στο Βέλγιο τη Μπριζ του Χρήστου Τζόλη και η Πάφος παίζει στο Τορίνο εναντίον της ισόβαθμής της (!) Γιουβέντους. Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η αναμέτρηση της Αθλέτικ Μπιλμπάο του Ερνέστο Βαλβέρδε με την κάτοχο του τροπαίου, Παρί Σεν Ζερμέν, αλλά και τα ματς Μπενφίκα - Νάπολι και Λεβερκούζεν - Νιουκάστλ.

Η βαθμολογία του Champions League

1. Άρσεναλ 5 (14-1) 15

2. Μπάγερν Μονάχου 6 (18-7) 15

3. Αταλάντα 6 (8-6) 13

4. Παρί Σεν Ζερμέν 5 (19-8) 12

5. Ίντερ 6 (12-4) 12

6. Ρεάλ Μαδρίτης 5 (12-5) 12

7. Ατλέτικο Μαδρίτης 6 (15-12) 12

8. Λίβερπουλ 6 (11-8) 12

9. Τότεναμ 6 (13-7) 11

10. Ντόρτμουντ 5 (17-11) 10

11. Τσέλσι 6 (13-8) 10

12. Μάντσεστερ Σίτι 5 (10-5) 10

13. Σπόρτινγκ 6 (12-8) 10

14. Μπαρτσελόνα 6 (14-11) 10

15. Νιούκαστλ 5 (11-4) 9

16. Μαρσέιγ 6 (11-8) 9

17. Γαλατάσαραϊ 6 (8-8) 9

18. Μονακό 6 (7-8) 9

19. Αϊντχόφεν 6 (15-11) 8

20. Λεβερκούζεν 5 (8-10) 8

21. Καραμπάγκ 5 (8-9) 7

22. Νάπολι 5 (6-9) 7

23. Γιουβέντους 5 (10-10) 6

24. Πάφος 5 (4-7) 6

25. Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ 6 (7-15) 6

26. Ολυμπιακός 6 (5-13) 5

27. Μπριζ 5 (8-13) 4

28. Αθλέτικ Μπλιμπάο 5 (4-9) 4

29. Κοπεγχάγη 5 (7-14) 4

30. Άιντραχτ 6 (8-16) 4

31. Μπενφίκα 5 (4-8) 3

32. Σλάβια Πράγας 6 (2-11) 3

33. Μπόντο Γκλιμτ 5 (7-11) 2

34. Βιγιαρεάλ 5 (2-10) 1

35. Καϊράτ Αλμάτι 6 (4-15) 1

36. Άγιαξ 5 (1-16)

Τα σημερινά αποτελέσματα

Καϊράτ Αλμάτι - Ολυμπιακός 0-1

Μπάγερν Μονάχου - Σπόρτινγκ 3-1

Ίντερ - Λίβερπουλ 0-1

Μπαρτσελόνα - Άιντραχτ 2-1

Αταλάντα - Τσέλσι 2-1

Τότεναμ - Σλάβια Πράγας 3-0

Αϊντχόφεν - Ατλέτικο Μαδρίτης 2-3

Μονακό - Γαλατάσαραϊ 1-0

Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ - Μαρσέιγ 2-3

To αυριανό πρόγραμμα (10/12)