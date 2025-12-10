Φλικ: «Κανένα θέμα με την συμπεριφορά του Γιαμάλ, είναι φυσιολογική η αντίδραση του»

Ο Χάνσι Φλικ σε δηλώσεις του δικαιολόγησε την συμπεριφορά που έδειξε ο Γιαμάλ την ώρα που έβγαινε από τον αγωνιστικό χώρο ως αλλαγή.

Η Μπαρτσελόνα υποδέχθηκε χθες (09/12) στο ανανεωμένο «Καμπ Νου», την Άιντραχτ Φρανκφούρτης στα πλαίσια της 6ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League και παρά το γεγονός ότι βρέθηκε πίσω στο σκορ, τα δύο γρήγορα γκολ του Κουντέ στο 50' και το 53' έδωσαν την νίκη στους Καταλανούς.

Στην συνέντευξη Τύπου μετά την λήξη της αναμέτρησης, ο προπονητής των «Μπλαουγκράνα», Χάνσι Φλικ, στάθηκε στο πρόσωπο που έδειξε η ομάδα του από όταν βρέθηκε πίσω στο σκορ και κατάφερε να κάνει την ανατροπή, αλλά και στην συμπεριφορά του Λαμιν Γιαμάλ, τη στιγμή που βγήκε αλλαγή.

Ο νεαρός Ισπανός, ο οποίος έδωσε την ασιστ στο δεύτερο γκολ του Γάλλου, φάνηκε να μοιάζει εκνευρισμένος την στιγμη που έβγαινε από τον αγωνιστικό χώρο, με τον Γερμανό τεχνικό όμως, να δικαιολογεί απόλυτα τη στάση του.

«Αλλάξαμε τον Λαμίν λίγα λεπτά πριν τη λήξη του παιχνιδιού, επειδή είχε κίτρινη κάρτα και ήταν αργά και χρειαζόμουν φρέσκα πόδια. Αν ήταν λίγο ενοχλημένος, τότε τον καταλαβαίνω απόλυτα και μου αρέσει. Ήμουν κι εγώ παίκτης και μπορώ να καταλάβω πως νιώθει, είναι νέος και η συμπεριφορά του είναι καλή. Είναι απόλυτα αποδεκτό, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα».



«Είμαι πραγματικά χαρούμενος που επιστρέψαμε, αλλά μερικές φορές θα ήταν καλύτερο να ξεκινήσουμε καλά και να σκοράρουμε εμείς το πρώτο γκολ. Έτσι είναι», συμπλήρωσε γελώντας.

🚨 Hansi Flick: “Lamine Yamal was a bit disappointed for the sub, but I needed fresh legs”.



“Lamine is like that. He's young and I think his attitude is good, it's good that he reacts when he comes off. It's not a problem”. pic.twitter.com/J5yJMpjmyS — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 10, 2025

Η Μπαρτσελόνα μετά και από την χθεσινή της νίκη ανέβηκε προσωρινά στην 14η θέση και τους 10 βαθμούς, ενώ αν κάνει το 2/2 στα δύο τελευταία παιχνίδια με Σλάβια Πράγας και Κοπεγχάγη θα φτάσει τους 16, οι οποίοι όπως όλα δείχνουν θα μπορούσαν να είναι αρκετοί για να κλειδώσουν την πρώτη οκτάδα.