Όπως προκύπτει, οι Πειραιώτες θα αγωνιστούν στο νέο γήπεδο των Καταλανών, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League, στις 21 Οκτωβρίου.

Στο νέο «Spotify Camp Nou» αναμένεται να αγωνιστεί ο Ολυμπιακός απέναντι στην Μπαρτσελόνα, την 21η Οκτωβρίου! Όπως προκύπτει από ισπανικά ΜΜΕ αλλά και το επίσημο site της UEFA, οι Καταλανοί θα είναι σε θέση να αγωνιστούν στη φυσική τους έδρα απέναντι στην ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της καταλανικής Sport, ο πρόεδρος της ευρωπαϊκής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας, Αλεξάντερ Τσέφεριν, θα βρεθεί το βράδυ της Τετάρτης (1/10, 22:00) στο «Μονζουίκ» για το παιχνίδι των πρωταθλητών Ισπανίας με την Παρί Σεν Ζερμέν, και, όπως σημειώνεται, αυτή του η παρουσία αφορά την επισημοποίηση της επιστροφής των Καταλανών στο ιστορικό και μερικώς ανακαινισμένο γήπεδό τους.