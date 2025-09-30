Ο Special One επιστρέφει απόψε (30/9, 22:00) ως αντίπαλος στο «Στάμφορντ Μπρίτζ» και δεν έκρυψε τα συναισθήματα και τις σκέψεις του, στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου.

Μια όμορφη βραδιά αναμένεται απόψε (30.9, 22:00) στο Λονδίνο και το «Στάμφορντ Μπρίτζ», με την Τσέλσι να υποδέχεται την Μπενφίκα για την 2η αγωνιστική της League Phase του Champions League και τον Ζοσέ Μουρίνιο να επιστρέφει ξανά ως αντίπαλος στο γήπεδο που μεγαλούργησε.

Ο Special One του οποίου τις οδηγίες «απολαμβάνει» πλέον ο Βαγγέλης Παυλίδης, ρωτήθηκε στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου για τα συναισθήματά του αναφορικά με αυτή την επιστροφή, τονίζοντας πως θα παραμείνει για πάντα ένας «μπλε», ενώ εξήγησε πως ο ίδιος βοήθησε την Τσέλσι να μεγαλώσει αλλά και το αγγλικό κλαμπ τον ίδιο να «δυναμώσει» τον μύθο του.

«Θα είμαι πάντα ένας ''Μπλε''. Είμαι μέρος της ιστορίας τους. Είναι κι αυτοί μέρος της ιστορίας μου. Τους βοήθησα να γίνουν μια μεγαλύτερη Τσέλσι. Και αυτοί με βοήθησαν να γίνω ένας μεγαλύτερος Ζοζέ. Όταν λέω ότι δεν είμαι ''Μπλε'', μιλάω μόνο για τη δουλειά που πρέπει να κάνω αύριο (σσ σήμερα).

"They helped me to become a bigger Jose"



Jose Mourinho says he will always be a blue and him and Chelsea are part of each other's history 🔵 pic.twitter.com/rSbXb4lI7n — Sky Sports News (@SkySportsNews) September 29, 2025

Μάλιστα, κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στο γήπεδο, ο 62χρονος τεχνικός συνάντησε μια κυρία που εργαζόταν επί 48 χρόνια στους Λονδρέζους για πολλά χρόνια (και φυσικά κατά τις θητείες του Πορτογάλου), την οποία έκανε μια μεγάλη αγκαλιά, σε μια συγκινητική κίνηση.