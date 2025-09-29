Ξεσπάθωσε ο προπονητής της Γαλατασαράι κατά του Μουρίνιο: «Είμαι καλύτερος από αυτόν»

Ο προπονητής της Γαλατάσαραϊ, Οκάν Μπουρούκ σε συνέντευξη του στο «Athletic», μίλησε για το πρώην τεχνικό της Φενέρμπαχτσε, Ζοζέ Μουρίνιο, δηλώνοντας μάλιστα ότι είναι καλύτερος από εκείνον.

Μία συνέντευξη εφ' όλης της ύλης παραχώρησε ο προπονητής της Γαλατάσαραϊ, Οκάν Μπουρούκ στην εφημερίδα «The Athletic» και αναφέρθηκε εκτός των άλλων και στον πρώην τεχνικό της Φενέρμπαχτσε, Ζόζε Μουρίνιο, με τον οποίον είχε διαπληκτιστεί άσχημα κατα την διάρκεια της κοινής τους θητείας στο τούρκικο πρωτάθλημα.

«Ήταν πολύ δύσκολο», δήλωσε ο Τούρκος προπονητής όταν ρωτήθηκε για το πως ένιωσε όταν έμαθε για τη πρόσληψη του Μουρίνιο στη Φενέρ.

«Όταν υπέγραψε για τη Φενέρμπαχτσε, άρχισε να μιλάει πολύ, αλλά ξέραμε το στυλ του. Δεν παίζει μόνο μέσα στο γήπεδο. Θέλει να παίζει και έξω από αυτό. Δοκίμασε πολλά πράγματα, αλλά στο τέλος, ήμασταν καλύτεροι από αυτόν. Ήμουν καλύτερος από αυτόν και έτσι κερδίσαμε τον τίτλο εναντίον του. Τους νικήσαμε δύο φορές στο γήπεδό τους. Για φέτος, δυστυχώς δεν θα είναι εδώ. Κρίμα γιατί είχαμε δύο ακόμη παιχνίδια να δώσουμε εναντίον του».

Η Φενέρμπαχτσε απέλυσε τον Πορτογάλο στα τέλη Αυγούστου εξαιτίας του αποκλεισμόυ από τη League Phase του Champions League με τον ίδιο να παραδέχεται κατά την πρόσφατη παρουσίασή του ως προπονητής της Μπενφίκα ότι έκανε λάθος που μετακόμισε στην Κωνσταντινούπολη.

«Δεν είναι τόσο συγκεντρωμένος όσο ήταν πριν», συνεχίζει ο Μπουρούκ. «Δεν σκέφτεται το ποδόσφαιρο όπως το σκεφτόταν πριν. Δεν έχει αλλάξει ποτέ το στυλ του ως προπονητής. Πράγματι, είναι ένας πολύ σπουδαίος χαρακτήρας, έχει ένα πολύ σημαντικό χάρισμα, αλλά όσον αφορά το ποδόσφαιρο, πρέπει να αναβαθμιζόμαστε κάθε χρόνο. Ίσως το πρόβλημα του να είναι ότι δεν έχει αναβαθμιστεί ως προπονητής».

Ο Μπουρούκ τέθηκε αντιμέτωπος με τον Μουρίνιο τρεις φόρες την περσινή χρόνια έχοντας ρεκόρ δύο νίκες και μία ισοπαλία, με τη Γαλατάσαραϊ να κατακτάει το εγχώριο νταμπλ.