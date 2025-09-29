Με ποινή μόλις μία αγωνιστικής τιμωρήθηκε από την UEFA ο Ντιέγκο Σιμεόνε για το περιστατικό με τους οπαδούς της Λίβερπουλ στο «Άνφιλντ».

Φτηνά τη γλίτωσε ο Ντιέγκο Σιμεόνε μετά την αποβολή του στο «Άνφιλντ» και τα επεισόδια με τους οπαδούς της Λίβερπουλ (17/9). Όπως μετέδωσε η «Marca», ο προπονητής της Ατλέτικο Μαδρίτης τιμωρήθηκε με αποκλεισμό μίας αγωνιστικής, κάτι που σημαίνει ότι δεν θα καθίσει στον πάγκο των Ροχιμπλάνκος απέναντι στην Άιντραχτ Φρανκφούρτης το βράδυ της Τρίτης (30/9, 22:00) για την 2η αγωνιστική του Champions League.

Το νικητήριο γκολ του Φαν Ντάικ στις καθυστερήσεις, που σηματοδότησε και την ήττα της Ατλέτικο, ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι για τον ήδη τσαντισμένο Σιμεόνε που τα έβαλε με τους οπαδούς των Reds που βρίσκονταν πίσω από τον πάγκο της ομάδας του. Ο Αργεντινός τεχνικός αποβλήθηκε από τον διαιτητή, ενώ στη συνέντευξη Τύπου έριξε την ευθύνη στη Λίβερπουλ.

Η UEFA είχε ξεκινήσει πειθαρχική διαδικασία κατά του Σιμεόνε και μετά την ετυμηγορία που πάρθηκε, ο προπονητής της Ατλέτικο θα δει το παιχνίδι με τους Αετούς από τις κερκίδες του «Μετροπολιτάνο», ενώ στη θέση του θα καθίσει ο βοηθός του, Νέλσον Βίβας.