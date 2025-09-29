Καϊράτ Αλμάτι - Ρεάλ Μαδρίτης: «Τρέλα» για τη Βασίλισσα, πλήθος Καζάκων στους δρόμους της πόλης (vid)
Σχεδόν 8.000 χιλιόμετρα μακριά από τη Μαδρίτη, η αποστολή της Ρεάλ πάτησε το πόδι της στο Αλμάτι και ετοιμάζεται για την αναμέτρηση απέναντι στην Καϊράτ για την 2η αγωνιστική του Champions League το βράδυ της Τρίτης (30/1, 19:45).
Στην παρθενική της συμμετοχή στη μεγάλη διοργάνωση, οι παίκτες της Καϊράτ είχαν εμφανιστεί κατενθουσμένοι που κληρώθηκαν με τη Βασίλισσα σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media, χαρά την οποία υιοθέτησαν άπαντες στο Καζακστάν.
Κι αυτό, διότι η άφιξη των αστέρων της Βασίλισσας αποτέλεσε αφορμή για να βγει στο... πόδι όλη η πόλη! Δεκάδες, ίσως και χιλιάδες, Καζάκοι φίλαθλοι θέλοντας να δουν από κοντά τους παίκτες-ινδάλματα της Ρεάλ, περίμεναν υπομονετικά την άφιξη της αποστολής στο αεροδρόμιο της πόλης. Φυσικά, τα μέτρα ασφαλείας ήταν δρακόντεια και στο αεροδρόμιο αλλά και στο ξενοδοχείο, στο οποίο μετέβη αργότερα η αποστολή.
Real Madrid lands in Almaty: Fans gather at airport to welcome football starshttps://t.co/tW4UVbuSUU@realmadrid @ChampionsLeague @UEFA @fc_kairat#RealMadrid #sport #football pic.twitter.com/H8ly5pzWOV— Kazinform (@kazinform_eng) September 29, 2025
MADNESS IN ALMATY FOR REAL MADRID!🚨🚨
Huge police presence was deployed in the streets of Kazakhstan as crowds of fans gathered to welcome Los Blancos!😱🇰🇿#RealMadrid #UCL #Kairat #ChampionsLeague #HalaMadrid pic.twitter.com/P0RdloN2i5— MARCA in English 🇺🇸 (@MARCAinENGLISH) September 29, 2025
Μάλιστα, το πεντάστερο ξενοδοχείο στο οποίο θα μείνουν οι παίκτες και το προσωπικό έχει τεθεί εξ ολοκλήρου στη διάθεση της Ρεάλ, ενώ οποιοσδήποτε θελήσει να... επισκεφθεί το κατάλυμα για να δει από κοντά τους Μερένγκες, δεν θα γίνεται φυσικά αποδεκτός!
Máxima expectación y mucha seguridad para recibir al Real Madrid en Almaty.— ElDesmarque (@eldesmarque) September 29, 2025
🔗 https://t.co/BQwyroMQOJ 🔗 pic.twitter.com/tpyH4OcUxp
