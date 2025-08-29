Champions League, Καϊράτ: Η επική αντίδραση των παικτών της όταν έμαθαν ότι κληρώθηκαν με τη Ρεάλ (vid)
Την πιο μεγάλη στιγμή της ιστορίας της ετοιμάζεται να ζήσει η Καϊράτ Αλμάτι, μία από τις «πρωτάρες» του φετινού Champions League. Το «παραμύθι» της ομάδας από το Καζακστάν θα συνεχιστεί μετά την επική πρόκριση στα πέναλτι απέναντι στη Σέλτικ για τα play-offs της διοργάνωσης.
Η Καϊράτ είναι μία από τις ομάδες που θα βρει απέναντί του και ο Ολυμπιακός, καθώς η κληρωτίδα τον έφερε στον δρόμο της πρωταθλήτριας Καζακστάν. Το έργο της πάντως δεν θα είναι καθόλου εύκολο, αφού πέραν των Ερυθρολεύκων έχει να αντιμετωπίσει επίσης τις Ρεάλ Μαδρίτης, Ίντερ, Άρσεναλ, Σπόρτινγκ, Μπριζ, Κοπεγχάγη και Πάφο.
Τις τελευταίες ώρες τον γύρο του διαδικτύου κάνει ένα βίντεο με τους παίκτες της Καϊράτ, οι οποίοι μαζεύτηκαν το απόγευμα της Πέμπτης (28/8) και παρακολούθησαν μαζί την κλήρωση για την League Phase του Champions League. Με το που είδαν ότι το μονοπάτι τους διασταυρώθηκε με εκείνο της Ρεάλ Μαδρίτης, πετάχτηκαν... πάνω ζητωκραυγάζοντας, ενώ κάποιοι από αυτούς έπιαναν το κεφάλι τους.
Δεν τίθεται θέμα συζήτησης για τη διαφορά δυναμικής μεταξύ των δύο ομάδων, ωστόσο η Καϊράτ έχει κάθε δικαίωμα στο όνειρο.
Δείτε το απολαυστικό βίντεο:
Kairat Almaty players’ reaction when they learned they’ll face Real Madrid 🤩— 433 (@433) August 28, 2025
🎥 FC Kairat pic.twitter.com/8oKB9T68aL
