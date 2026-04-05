Η ατάκα του αμυντικού της Μαγιόρκα στον Βινίσιους που «αναζωπύρωσε» την κόντρα τους
Ο αστέρας της Ρεάλ Μαδρίτης, Βινίσιους Τζούνιορ, είχε μια έντονη διαμάχη με τον Πάμπλο Μαφέο στην χθεσινή (04/04) εκτός έδρας ήττα της ομάδας του με 2-1 από τη Μαγιόρκα. Αναλυτικότερα, ο Βραζιλιάνος εξτρέμ μπήκε ως αλλαγή στο δεύτερο ημίχρονο και δεν άργησε να αρχίσει να συγκρούεται με τον Αργεντίνο αμυντικό, αναζωπυρώνοντας μία κόντρα που κρατάει... χρόνια.
Κάποια στιγμή, ο 28χρόνος οπισθοφύλακας, αγανακτισμένος από τις συνεχείς ενοχλήσεις του παίκτη των «μερένχες» θέλησε να ανταποδώσει, κάνοντας μια λεκτική «επίθεση» εναντίον του.
Πιο συγκεκριμένα, ο Μαφέο ακουγόταν να φωνάζει στον Βινίσιους «Beach Ball», ένα σύνθημα που χρησιμοποιείται συχνά για να χλευάσει την αδυναμία του Βραζιλιάνου να κερδίσει τη Χρυσή Μπάλα το 2024.
Ο Αργεντίνος εθεάθη μάλιστα να κάνει την χειρονομία της μπάλας με τα χέρια του, προσπαθώντας να προκαλέσει τον Βινίσιους να του επιτεθεί, ώστε να αποβληθεί με κόκκινη κάρτα. Προς τιμήν του, ο διεθνής εξτρέμ διατήρησε την ψυχραιμία του και κατάφερε να αντέξει τους χλευασμούς του αντίπαλου αμυντικού μέχρι και το τέλος του αγώνα.
Maffeo vs Vini today 🤣🤣 pic.twitter.com/96kz0rroxY— Stop That Messi (@stopthatmessiii) April 4, 2026
