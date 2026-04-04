Ο Βέντατ Μουρίκι σόκαρε τη Ρεάλ Μαδρίτης και μετά ξέσπασε σε κλάματα, εξηγώντας στη συνέχεια τον λόγο.

Παρότι η Ρεάλ Μαδρίτης φάνηκε να... ξενερώνει τη Μαγιόρκα στο 88ο λεπτό, ο Βέντατ Μουρίκι χτύπησε στις καθυστερήσεις για να χαρίσει μία τεράστια νίκη στην ομάδα του, που δίνει μάχη για την παραμονή στη La Liga. Λίγα λεπτά αργότερα, ο σκόρερ ξέσπασε σε κλάματα, με συμπαίκτη του να τον αγκαλιάζει και να φωνάζει «για το Κόσοβο» στην κάμερα.

Λίγο αργότερα, ο Κοσοβάρος γκολτζής, που φέτος μετρά 19 τέρματα και είναι δεύτερος στο ισπανικό πρωτάθλημα πίσω μόνο από τον Κιλιάν Μπαπέ, εξήγησε με δηλώσεις του τον λόγο για τον οποίο ξέσπασε.

«Ήταν δύο εβδομάδες... Μπορεί να φαίνομαι άσχημος και σκληρός στο εξωτερικό αλλά είμαι κι εγώ άνθρωπος και μερικές φορές τα συναισθήματα με νικούν. Έχασα ένα πέναλτι στο 90+2' (σ.σ. ενάντια στη Έλτσε πριν από δύο εβδομάδες), έχασα έναν τελικό για να πάω στο Παγκόσμιο Κύπελλο (σ.σ. ενάντια στην Τουρκία) και να εκπληρώσω το μεγαλύτερο όνειρο της ζωής μου» ανέφερε ο έμπειρος φορ, που από τότε που έγινε ποδοσφαιριστής της Μαγιόρκα τον Ιανουάριο του 2022, μετρά 54 γκολ σε 147 συμμετοχές.