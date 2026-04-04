Η Ρεάλ Μαδρίτης ηττήθηκε 2-1 από τη Μαγιόρκα στις καθυστερήσεις παρότι είχε ισοφαρίσει στο 88' και βλέπει τον τίτλο της La Liga να απομακρύνεται

Τι κι αν ισοφάρισε στο 88ο λεπτό με τον Μιλιτάο; Η Ρεάλ Μαδρίτης έφυγε εντέλει από τη Μαγιόρκα δίχως ούτε έναν βαθμό, καθώς πρόλαβε να δεχτεί κι άλλο γκολ και να ηττηθεί 2-1 από την τοπική ομάδα, με αποτέλεσμα να μείνει στο -4 από την κορυφή της βαθμολογίας της La Liga και την Μπαρτσελόνα με ματς περισσότερο - και ενώ ο Μπλαουγκράνα φιλοξενούνται στις 22:00 από την Ατλέτικο στην πρωτεύουσα.

Στο πρώτο μέρος η Βασίλισσα είχε τον έλεγχο του παιχνιδιού και τις σημαντικότερες φάσεις της αναμέτρησης. Ο Κιλιάν Μπαπέ ήταν αυτός που απείλησε στο 22ο και στο 25ο λεπτό χάνοντας δύο κλασικές ευκαιρίες για να δώσει το προβάδισμα στην ομάδα του με τον Ρομάν να τον σταματάει.

Ο Μπραχίμ Ντίαθ και ο νεαρός Ιμπάνιεθ ήταν αρκετά δραστήριοι για την ομάδα του Αρμπελόα, η οποία δεν κατάφερε να μετουσιώσει την υπεροχή της σε γκολ.



Κόντρα στη ροή του ματς, οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν στο 42ο λεπτό του παιχνιδιού με τον Μορλάνες να εκτελεί τον Λούνιν, ύστερα από ολιγωρία στην άμυνα των Λος Μπλάνκος. Ο ίδιος παίκτης είχε απειλήσει στο 35ο λεπτό την εστία της Ρεάλ, η οποία δεν πήρε το... μήνυμα και το πλήρωσε.

Στο δεύτερο ημίχρονο ο Άλβαρο Αρμπελόα ανακάτεψε την τράπουλα κάνοντας τριπλή αλλαγή με τους Καμαβινγκά, Χάουσεν και Μανουέλ Άνχελ να περνάνε εκτός και τους Μπέλιγχαμ, Βινίσιους και Μιλιτάο να τους αντικαθιστούν. Βίνι και Μπαπέ είχαν τη μερίδα του λέοντος στις επιθετικές προσπάθειες των φιλοξενούμενων, χωρίς όμως να βρίσκουν τον στόχο.

Η Μαγιόρκα του Ντεμικέλις αρκέστηκε σε ανασταλτικό ρόλο ψάχνοντας τη στιγμή της, στην κόντρα. Οι φιλοξενούμενοι συνέχιζαν να πιέζουν και τελικά έφτασαν στην ισοφάριση με κεφαλιά του Μιλιτάο στο 89ο λεπτό. Οι γηπεδούχοι ωστόσο δεν είχαν πει την τελευταία τους λέξη και σόκαραν τους Μαδριλένους με σουτ-κεραυνό του Μουρίκι στο 90+1 να γράφει το τελικό 2-1, που εκτροχιάζει τη Ρεάλ από την κούρσα του τίτλου.



Ρεάλ Σοσιεδάδ - Λεβάντε 2-0

Η Σοσιεδάδ επιβλήθηκε με 2-0 της Λεβάντε και ανέβηκε στην έκτη θέση της βαθμολογίας έχοντας 41 βαθμούς, όσους και η έβδομη Θέλτα. Από την άλλη οι φιλοξενούμενοι βρίσκονται σε δυσμενή κατάσταση, παραμένοντας στη 19η θέση που οδηγεί στον υποβιβασμό, με μόλις 26 βαθμούς. Μαρτίν στο 30ό λεπτό και Μέντεθ στο 83ο, οι σκόρερ για τους γηπεδούχους.