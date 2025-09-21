Ένα αρκετά σπουδαίο δώρο πρόκειται να κάνει σε κάθε έναν από τους παίκτες της Καϊράτ γνωστός επιχειρηματίας, αν η ομάδα κάνει τον... άθλο και κερδίσει την Ρεάλ Μαδρίτης (30/9).

Μια τεράστια βραδιά αναμένεται να ζήσει η Καϊράτ Αλμάτι στις 30 Σεπτεμβρίου, καθώς τότε έχει οριστεί το μεγάλο εντός έδρας παιχνίδι με την Ρεάλ Μαδρίτης, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League.

Ο σύλλογος από το Καζακστάν που αγωνίζεται για πρώτη φορά στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση, ξεκίνησε με ήττα τον θεσμό, αφού παραδόθηκε στην ανωτερότητα της Σπόρτινγκ των Βαγιαννίδη και Ιωαννίδη, φεύγοντας από τη Λισαβόνα με το εις βάρος της 4-1.

Η περιπέτεια συνεχίζεται απέναντι στη «βασίλισσα» του Τσάμπι Αλόνσο, και ήδη το κίνητρο στην ομάδα είναι τεράστιο, και όχι μόνο αγωνιστικό. Σύμφωνα με δημοσίευμα, ο γνωστός μεγαλοεπιχειρηματίας, Τουρσενγκάλι Αλαγκούζοφ δήλωσε πως θα δώσει ως δώρο από ένα αυτοκίνητο σε κάθε παίκτη της Καϊράτ, σε περίπτωση που γράψει ιστορία και κερδίσει την 15 φορές πρωταθλήτρια Ευρώπης.

«Ως πατριώτης της δημοκρατίας, παραμονές των γενεθλίων μου, αν η ομάδα νικήσει τη Ρεάλ, όσοι αγωνιστούν θα πάρουν δώρο ένα αυτοκίνητο. Το Αλμάτι είναι η πρωτεύουσα του κόσμου και η Καϊράτ η πρωταθλήτρια», φέρεται να είπε χαρακτηριστικά.