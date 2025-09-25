Η επαναστατική ιδέα της UEFA για τα τηλεοπτικά δικαιώματα του Champions League

Μία πρωτοποριακή κίνηση φαίνεται να ετοιμάζει η UEFA που σκέφτεται να δώσει τα τηλεοπτικά δικαιώματα του Champions League σε ψηφιακές πλατφόρμες.

Η UEFA αναθεωρεί τη διαδικασία υποβολής προσφορών για τη μετάδοση του Champions League, εν μέρει λόγω του στόχου της να ενισχύσει την ελκυστικότητά της σε πλατφόρμες streaming όπως η Amazon και το Netflix.

Όπως αναφέρει η εφημερίδα «Bloomberg» οι ραδιοτηλεοπτικοί φορείς και οι ψηφιακές πλατφόρμες θα μπορούν πλέον να υποβάλλουν προσφορές για δικαιώματα σε πολλές αγορές ταυτόχρονα.

Η ανανεωμένη αυτή διαδικασία θα μπορούσε επίσης να περιλαμβάνει και μια παγκόσμια προσφορά, η οποία θα επέτρεπε σε έναν μόνο πάροχο να μεταδώσει ένα παιχνίδι σε όλο τον κόσμο για πρώτη φορά, σύμφωνα με το δημοσίευμα. Η UEFA πρόκειται να προκηρύξει τον διαγωνισμό προσφορών για τη σεζόν 2027-2028 και μετά τις προσεχείς εβδομάδες.

Οι μακροπρόθεσμες συμφωνίες είναι ολοένα και πιο ελκυστικές για την UEFA μετά την επιτυχία της συμφωνίας της με τις ΗΠΑ. Το 2022, η ψηφιακή πλατφόρμα streaming Paramount, συμφώνησε σε μια μακροπρόθεσμη συμφωνία ύψους 1,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων για τα δικαιώματα μετάδοσης των ποδοσφαιρικών αγώνων του Champions League στις ΗΠΑ έως το 2030.

Οι κολοσσοί του streaming προσθέτουν ολοένα και περισσότερα σημαντικά αθλητικά γεγονότα στις προσφορές τους, αλλά προς το παρόν έχουν επικεντρωθεί σε μεγάλο βαθμό σε κάποια σημαντικά παιχνίδια και όχι σε πακέτα αγώνων που διαρκούν όλη τη σεζόν.

Αυτή τη στιγμή, οι πέντε κορυφαίες ευρωπαϊκές αγορές της UEFA διαθέτουν ένα μείγμα streamers και broadcasters. Σύμφωνα με την ιστοσελίδα της UEFA, η Γαλλία και η Ισπανία δεν χρησιμοποιούν streamers, με τους αγώνες να μεταδίδονται μέσω του Canal+ και της Telefonica SA, αντίστοιχα.

Το 2022, η Amazon εξασφάλισε τριετή συμφωνία με την UEFA για τα δικαιώματα μετάδοσης ορισμένων αγώνων του Champions League στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η συμφωνία αυτή πρόκειται να ολοκληρωθεί το 2027. Η αμερικανική τεχνολογική εταιρεία απέκτησε επίσης ξεχωριστά δικαιώματα για τη μετάδοση αγώνων στη Γερμανία και την Ιταλία.